„Nem akarunk letérdelni a lobbi előtt” – Családi büszkeség menete néven tartott ellenPride-ot a Mi Hazánk

Budapest Pride;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-07-11 15:08:00 CEST

Toroczkai László, a szélsőjobboldali párt elnöke beszédében egy „sötét ideológia” térnyerésének megállítását sürgette.

Ma már a természetes normalitás hívei, alapvető értékekért kiállók az elnyomottak a világban – jelentette ki Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a Családi büszkeség menete néven megtartott szombati budapesti rendezvény kezdetén mondott beszédében.

A szélsőjobboldali párt a június 27-én megtartott Budapest Pride-ra válaszul tartotta meg saját vonulását. Toroczkai László beszédében egy „sötét ideológia” térnyerésének megállítását sürgette. „Megvédjük az értékeinket, megvédjük a családokat, megvédjük a nőket és megvédjük a férfiakat, és ami mindannyiunk számára a legfontosabb, megvédjük a gyermekeinket, akik a legnagyobb veszélyben vannak” – mondta.

Az ellenzéki politikus szerint az „egyre erőszakosabb lobbicsoport jelentette veszély” elől Magyarországon is mind nehezebb elmenekülni. Azt állította, hogy a közösségi médiában korlátozzák, vagy ha túl sokszor tesz valaki ilyen kijelentéseket, „el is tüntetik” azokat, akik kiállnak ezzel az érdekcsoporttal szemben.

„Nem akarunk letérdelni ez előtt a lobbi előtt, nem akarjuk átadni a gyermekeinket ennek a lobbinak” – jelentette ki Toroczkai László, azt hangsúlyozva, bármilyen engedményt kapjon is ez a csoport, „soha nem lesz vége az erőszakos követeléseiknek”.

A politikus állítása szerint „észrevétlenül megváltoztatták” az iskolai beíratási okmányokat, így apa és anya helyett ma már Szülő1 és Szülő2 írja alá azokat. „Ez nem vita tárgya, ez nem egy olyan kérdés, amiből lehet engedni” – hangoztatta, tapsot váltva ki közönségéből. „Az édesapa férfi, az édesanya pedig nő” – szögezte le.

Toroczkai László azt mondta: a miniszterelnök engedné, hogy azonos nemű párok is örökbe fogadjanak gyermeket, és ezzel messzebb menne, mint a Gyurcsány- vagy a Bajnai-kabinet. „Innentől kezdve küzdelemre kell készülnünk” – mondta, erős ellenállást ígérve az egybegyűltek előtt.

Rajta kívül más felszólalók is voltak. Hal Melinda klinikai szakpszichológus is a hagyományos családmodell fenntartásának fontosságát emelte ki, azzal érvelve, hogy az a keresztény kultúra alapvető eleme, szerinte e minták átadása nélkül nem lehet egészséges gyermekeket nevelni.

Miután a résztvevők átvonultak a budavári Szentháromság térről a Mátyás-templom elöl a közeli Vérmezőre, Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese „államunk és egész Európa fenntarthatatlanságának réméről” szólt. Az országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a progresszív családmodell a világ egyetlen országában sem képes fenntartani magát, majd Finnországot hozta példaként, ahol szavai szerint a nemek közötti egyenlőség megteremtése dacára nem jobbak a termékenységi mutatók a magyarországinál.

Hangsúlyozta: a tudatos gyermektelenséggel, az LMBTQ-lobbival és a családokat támadó digitális ideológiákkal szemben kell megvédeni a társadalmat egy olyan korban, amikor egy gyerek- és életellenes ideológia válik hangsúlyossá. „Nem lehet egyenlőségjelet tenni a társadalmat gyarapító, megbecsülő családi életforma és a destabilizáló, az embert boldogtalanná tevő és megbetegítő életformák közé” – mondta.

Tiszteletét tette az eseményen a CitizenGO nevű ultrakonzervatív, oroszbarát petíciós portál is. Teleki Béla kampányigazgató „családvédő barátaihoz” szólva azt emelte ki, hogy ma a normalitás már „másként gondolkodásnak” számít, hangsúlyozva, tovább kell vinni a kapott örökséget, és nem hagyhatják, hogy elnyomják őket, mert azzal gyermekeik jövőjét engednék elvenni.

Május 29-én jelentette be Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, hogy Családi büszkeség menete néven egész napos programmal válaszolnak a Budapest Pride-ra; az eseménnyel pozitív választ kívánnak adni „a világ immáron legerősebb lobbijává vált LMBTQ-lobbi” rendezvényére.

Jelezte: külföldi testvárpártjaiknak és európai pártcsaládjuk vezetésének is azt javasolják, hogy saját országaikban hasonló rendezvényekkel álljanak ki a hagyományos férfi-női szerepeken alapuló családok, a gyermekvállalás, a gyermekek és a keresztények védelmének fontossága mellett.