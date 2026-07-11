Linda Nosková győzött női egyesben, egy cseh faluból jutott el a wimbledoni bajnoki címig

tenisz;győzelem;Wimbledon;Linda Nosková;

2026-07-11 20:34:00 CEST

Szem nem maradt szárazon, miután a cseh Linda Nosková megnyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. A 21 éves játékos a szombati döntőben 6:2, 5:7, 6:3-ra győzte le honfitársát, Karolina Muchovát.

Cseh házidöntőt rendeztek Wimbledonban: a női egyest végül Linda Nosková nyerte, aki egy fordulatos mérkőzésen 6:2, 5:7, 6:3-ra győzte le honfitársát, Karolina Muchovát.

Az elmúlt években rendre volt cseh női játékos a füves pályás Grand Slam-torna fináléjában: 2011-ben és 2014-ben Petra Kvitová diadalmaskodott, majd 2021-ben Karolina Plisková, 2023-ban a jelenleg doppingvétség miatt eltiltott Marketa Vondroušová, 2024-ben pedig Barbora Krejčíková vívott döntőt - utóbbi kettő győzni is tudott. Olyan viszont még nem fordult el a tornán, hogy a női döntőbe két cseh játékos jutott volna be. Az pedig legutóbb a 2017-es US Openen történt meg, hogy egy ország teniszezői csaptak össze egy női Grand Slam-végjátékban, akkor Sloane Stephens jobbnak bizonyult a szintén amerikai Madison Keysnél.

A két jóbarát egymás oldalán vett részt a párizsi olimpia páros versenyében, ahol negyedikek lettek. Ami pedig az egymás elleni mérlegüket illeti, hivatalosan eddig csak a tavalyi US Openen találkoztak, ahol Muchová nyert három szettben.

A második csatában érdekes módon a tapasztalatlanabb Noskova nyugodott meg hamarabb, elemi erejű tenyeresekkel mozgatta riválisát, így 4:1-re elhúzott. A következő brék Muchová szettjébe került, aki 2:5-nél nem tudta hozni a szerváját, ellenfele pedig az ötödik játszmalabdáját már kihasználta.

A folytatásban Nosková 1:1-nél három bréklabdát is hárított, aztán 3:2-nél ismét ő került lépéselőnybe, nemsokára pedig megint 5:2 állt az eredményjelzőn. Ekkor Muchová adogatóként egy tízperces gémben kivédett három meccslabdát, majd a következő játékban fogadóként is egyet, azaz Nosková nem tudta kiszerválni a mérkőzést. Mindketten rendkívül feszültek voltak, a sok rontásból Muchová jött ki jobban, aki öt meccslabda hárítása után egyenlített (5:5). Ahogy az a teniszben lenni szokott, a sok kihagyott lehetőség megbosszulta magát, és az idősebbik cseh sorozatban öt gémet hozva játszmákban is utolérte ellenfelét. Nosková zavarában a fülét befogva vonult a székéhez pihenőre, majd kiment az öltözőbe is.

Noha úgy tűnt, hogy Nosková komoly hullámvölgybe került, az utolsó felvonásban mégis ő lépett el 3:0-ra bátran kezdeményezve. A vsetini teniszező harmadszor is eljutott 5:2-ig, ám ekkor már nem remegett meg, 2 óra 37 perc után boldogan terült el a gyepen.

Elsőként Lindával kezdem, a korábbi barátnőmmel… – kezdett bele beszédébe Muchová, aki nem veszítette el a humorérzékét. – Természetesen csak viccelek. Nagyon fiatal vagy, az első Grand Slam-döntődet játszottad, fantasztikus voltál. Gratulálok neked és a csapatodnak – folytatta a 29 esztendős cseh játékos, aki megköszönte saját stábja támogatását és közben is el is sírta magát.

Egészen elképesztő érzés itt állni. Rendkívül nehéz mérkőzések vannak mögöttem, különösen a mai.

Barátnők vagyunk, nagyon örülök, hogy ellened játszhattam az első Grand Slam-döntőmet. A cseh szurkolók biztosan büszkék ránk, hogy itt játszottunk egymás ellen.

Gratulálok neked is, egy nagy harcos vagy. A boldog könnyeket és az elmúlt két hetet nem fogom elfelejteni – fogalmazott az ugyancsak meghatódott Nosková, aki pályafutása harmadik trófeája és első Grand Slam-serlege mellé 3,6 millió fontot (1,5 milliárd forintot) kap.