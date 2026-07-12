Több mint 412 millió forint közpénzért vásárolta meg Orbán János Dénes szövegeit a maga Orbán János Dénes vezette tehetséggondozó

közpénz;korrupciógyanú;Orbán János Dénes;

2026-07-12 12:41:00 CEST

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. több mint 400 millió forintot fizetett Orbán János Dénes szövegeiért.

A Prae irodalmi portál szúrta ki, hogy 2025 márciusa és 2026 áprilisa között a a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 412 421 620 forint közpénzből vette meg öt, illetve hat évre Orbán János Dénes költő szövegeinek a felhasználási jogát 2031 08 28-ig. Az összeg nem csak azért kelthet figyelmet, mert több annál a 11 millió svéd koronánál, vagyis átszámítva körülbelül 390 millió forintnál, amellyel az irodalmi Nobel-díj jár. Az erdélyi költő ugyanis nemcsak alapítója, hanem szakmai vezetője és önálló szakmai irányítója is a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-nek, amely a több mint 400 millió forint közpénzt ítélt meg „mintegy kilenc” szövegért.

„Orbán János Dénestől mint magánszemélytől vette ezt a KMTG, közpénzből, mialatt Orbán János Dénes volt a szakmai vezetője a szervezetnek. Azaz szakmailag azt tartotta jónak, hogy önmagától csaknem félmilliárd forintért vásároljon szövegeket a szervezete” – fogalmazott a lap.

A József Attila- és Kossuth-díjas költő 1992 óta publikál többek között a vers, próza, paródia és kritika műfajaiban. 2018-ban miniszteri hatáskörben kinevezett személyként a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiumának tagja lett. 2023-tól a Színház- és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára. A magyar állam támogatásával működő Előretolt Helyőrség Íróakadémia elnöke és egykor a Magyar Nemzet kulturális rovatát is vezette.

2023-ban a 444 értesülései alapján több mint 60 millió forint közpénz jutott Böszörményi Zoltán és az ő érdekeltségébe tartozó Irodalmi Jelen laphoz. A lap szerint Orbán János Dénes korábban tartozott az üzletembernek.