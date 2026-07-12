A friss Kossuth-díjas Orbán János Dénes szerint ma már tilos megdicsérni a nők idomait, ő a „baloldali újidiotizmus” igájától fél

A költő szerint nők értelmét sem lehet dicsérni, mert valakik még a végén belekötnek, miért csodálkozik rá, hogy egy nő is lehet értelmes.