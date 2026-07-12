A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. több mint 400 millió forintot fizetett Orbán János Dénes szövegeiért.
A költő szerint nők értelmét sem lehet dicsérni, mert valakik még a végén belekötnek, miért csodálkozik rá, hogy egy nő is lehet értelmes.
A Magyar Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjai közé választotta Orbán János Dénest. A költő akadémiai székfoglalóját a Pesti Vigadó Makovecz termében tartották.
Homo politicus - Csengey Dénes címmel készíthet dokumentumfilmet a Nemzeti Filmintézet Televíziós Döntőbizottsága döntése alapján Bakos Katalin - derül ki az intézet tegnap nyilvánosságra hozott listájából.
1,4 milliárd forint újabb állami támogatás, 260 ezres példányszámú irodalmi újság, csak januárban 29 új könyv - így pörög Orbán János Dénesék íróakadémiája.
Reményi József Tamás nyílt levélben fordult írótársaihoz, hogy ne legalizálják a kormány torz pénzelosztó koncepcióját. Szőcs Géza arra int, hogy fontos a jóhiszeműség.
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) néven alig egy éve alapította Orbán János Dénes állami tulajdonú íróképzőjét.
Meghirdette első pályázatát a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG), melyen harminc alkotó részesülhet többek között anyagi támogatásban, továbbképzési lehetőségekben. A szervezet biztosítja a szerzők műveinek megjelenését könyvkiadóknál, gondoskodik író-olvasó találkozókról, médiajelenlétről. A tavaly ősszel kormányhatározat alapján létrejött szervezet lépésére reagált a fiatal írókat tömörítő József Attila Kör is.