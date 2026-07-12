Véres, gennyes lepedő, csavarni lehet – Egy hozzátartozó súlyos állításai miatt vizsgálódik a szombathelyi kórház

egészségügy;vizsgálat;Markusovszky kórház;Szombathely;

2026-07-12 14:35:00 CEST

A pácienst egyszer már hazaküldték kanüllel a kézben, katéterrel bekötve, szepszissel, hogy aztán négy nappal később a mentők vigyék vissza a kórházba.

Vizsgálatot indított a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, miután az egyik páciens felesége sokkoló, méltatlan állapotokról számolt be az intézény falai közt. A nyilvános Facebook-posztban leírtakról elsőként a Nyugat által közölt cikket.

A bejegyzés szerint – amelyhez a nő képeket is csatolt – férjét több mint öt hete kezelik az intézmény érsebészeti osztályán, ahol több műtéten esett át, mindkét lábát amputálták térd alatt. Csakhogy a teljesen magatehetetlen beteg ellátása során alapvető ápolási feladatok maradtak el.

„A nagy melegben, napokon át a saját testnedvében feküdt/fekszik. A vérrel, gennyel átázott lepedőt hiába kérjük, hogy cseréljék le, amikor szólunk a nővéreknek, mindig ugyanaz a válasz: ”Majd az éjszakás.„ Az éjszakás pedig a nappalosra hivatkozik. Közben telnek a napok, és semmi nem történik. A beteg a kínok kínját éli át anélkül hogy megszólalhatna, hisz hangja sincs. A lepedő annyira át van ázva, hogy szinte csavarni lehet belőle a testnedvet. A háta tele van felfekvéssel, már gennyesedik, mert nincsen szakszerűen, normálisan kezelve. Minden egyes alapvető dologért könyörögni kell, de mindhiába” - írta a hozzátartozó, hozzátéve, itatni se itatják, 1 liter vizet két húzásra ivott meg, amikor adtak neki, hiába van tele a polca vizekkel.

A nő felháborítónak tartja azt is hogy miközben a látogatókat védőfelszerelés viselésére kötelezik (lábzsák, köpeny, maszk, kesztyű, hajsapka) a fertőzésveszély miatt, a beteg ellátásánál ez nem mindig történik meg, a nővérek ugyanis bemennek minden ilyesmi nélkül, vagy néha jó esetben kesztyűben.

Beszámolt arról is, hogy az öt hét alatt férjét egyszer hazaküldték kanüllel a kézben, katéterrel bekötve, szepszissel. Rá négy napra a mentők vitték vissza a kórházba.

„Elfogadhatatlan, hogy egy magatehetetlen embernek így kell szenvednie, aki nem tud segítséget kérni, pedig ugyanúgy megilleti a méltóság, a tisztaság és az alapvető ápolás”

– írta.

Megjegyezte, az öt hét alatt másodszor fordult elő, hogy a beteg háta alatt teljesen át volt ázva a lepedő testnedvvel, gennyel, az ápoló pedig ahhoz se vette a fáradságot, hogy megnézze. Ráadásul, mivel a páciens MRSA-fertőzött, őt hagyják utoljára, így körülbelül este 10 órakor kerül sorra. „Remélem, hogy ez a bejegyzés eljut azokhoz, akiknek van lehetőségük tenni azért, hogy egyetlen beteggel se fordulhasson elő ilyen bánásmód. Nem tudjuk mi lesz a férjemnek a sorsa, de reméljük, ezzel elérjük azt, hogy legalább másnak és a hozzátartozóinak ne kelljen átélni és végignézni ezeket a borzalmakat” - írta a feleség.

Rápli Róbert, Szombathely tiszás országgyűlési képviselője az ügyre a Facebookon úgy reagált, megrendüléssel értesült a történtekről, s azonnal hivatalos levélben fordult a kórház főigazgatójához, akitől haladéktalan intézkedést kért annak érdekében, hogy a beteg méltatlan helyzete megszűnjön, és megkapja az állapotának megfelelő, szakszerű és emberséges ellátást. Mint közölte, elvárja az eset teljes körű és sürgős kivizsgálását, a szükséges azonnali intézkedések haladéktalan megtételét, és annak szigorú ellenőrzését, hogy más betegek esetében előfordult-e hasonló mulasztás.

Az ügyben a kórház is közleményt adott ki, ebben sajnálatukat fejezték ki, és közölték, hogy belső vizsgálatot rendeltek el az eset valamennyi körülményének teljes körű tisztázása érdekében. Megjegyezték viszont, hogy úgy tudják, a bejegyzést megelőzően sem a beteg, sem a hozzátartozó részéről nem érkezett az intézményhez olyan panasz vagy jelzés, amely a közösségi médiában megfogalmazott kifogásokat tartalmazta volna. A vizsgálat egyebek közt erre is kiterjed.

„A betegek személyiségi jogainak és egészségügyi adatainak védelmére vonatkozó jogszabályok miatt a konkrét esettel és a beteg egészségi állapotával kapcsolatban nyilvánosan nem adhatunk tájékoztatást, így a kommunikációt illetően kialakult egyenlőtlen helyzetet igyekszünk soron kívül kezelni, melyben mindenkor elsődleges szempont a beteg érdeke” - írták.