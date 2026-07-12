Új üzenettel frissült a közmédia honlapja

üzenet;közmédia;hirado.hu;

2026-07-12 11:21:00 CEST

Türelmet kérnek, dolgoznak.

Kedves Látogató! Feladatunk a közmédia online hírszolgáltatásának átfogó vizsgálata. Megértő türelmüket kérjük erre az időre, a független és hiteles közmédia megteremtésén dolgozunk. Köszönjük - jelenleg ez az üzenet olvasható a közmédia honlapja, a Híradó honlapján.

Az MTVA új vezetése július 7-én kedden függesztette fel az M1 hírszolgáltatását a következő üzenet kíséretében: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”.

Szombat este a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya arról számolt be, hogy megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatást. Mint megírtuk, ez először azt jelentette, hogy szombat reggel megjelent egy feliratsáv az éppen vetített filmek alatt.

A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg kibocsátotta a közszolgálati hírszolgáltatás új hírszolgáltatási alapelveit. Az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra - tartalmazta a közlemény.