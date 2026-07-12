Nagy kérdés, van-e olyan közlekedési szabály, amelyet nem sértett meg a 17 éves székesfehérvári ámokfutó

rendőrség;ámokfutó;Székesfehérvár;

2026-07-12 18:35:00 CEST

Két rendőr megsérült, de ez sem akadályozta meg őket az intézkedésben.

A rendőrök szabályos megállítási kísérlete elől menekült autójával egy 17 éves fiú Székesfehérváron, aki végül egy szolgálati gépkocsinak ütközött. A balesetben két rendőr is megsérült, ennek ellenére azonnal intézkedtek, és elfogták a sofőrt - számolt be a honlapján a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A közlemény szerint szombaton késő este Székesfehérváron a járőrök egy nagy sebességgel közlekedő Hondát akartak megállítani megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával. A jármű vezetője azonban a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyta, és továbbhajtott. A sofőr a város több utcáján keresztül nagy sebességgel közlekedett, több alkalommal figyelmen kívül hagyta az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla és a kötelező haladási irányt jelző táblák utasítását is, valamint kerékpárútra is ráhajtott, miközben a jobb első kereke defektet kapott. A rendőrök rádión további egységeket irányítottak a menekülő jármű útvonalára.

Az ámokfutás a Szeder utcában ért véget, ahol a Honda bal elejével a szemből közlekedő, megkülönböztető jelzést használó rendőrautó bal oldalának ütközött. Az ütközés erejétől a szolgálati jármű egy parkoló autónak csapódott, míg a menekülő jármű bal első kereke is légvesztett lett. A balesetben a szolgálati gépkocsiban tartózkodó két rendőr megsérült, őket a mentők kórházba szállították. Az egyenruhások azonban sérüléseik ellenére is haladéktalanul intézkedtek, és elfogták a jármű vezetőjét. A balesetet okozó 17 éves fiú, valamint 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték - olvasható a közleményben.

Az intézkedéskor kiderült, hogy a fiatalkorú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ráadásul járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. A gépkocsi átvizsgálásakor a rendőrök kábítószer-fogyasztásra utaló eszközöket, valamint alufóliába csomagolt, kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le. A veszprémi fiatallal szemben járművezetés eltiltás hatálya alatt, valamint bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségének gyanúja miatt büntetőeljárás indult. Emellett a közlekedési balesettel, valamint a menekülése során elkövetett számos közlekedési szabályszegéssel összefüggésben - amelyek teljes körű feltárása a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése alapján jelenleg is folyamatban van - szabálysértési eljárás is indult. A jármű utasának kábítószerrel kapcsolatos jogsértés miatti felelősségét szintén vizsgálják.