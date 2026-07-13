Vitézy Dávid szerint legfeljebb feleannyit költött autópályákra a Mészáros–Szíjj duó koncessziós cége, mint amennyi pénzt szakított az üzleten

Európai Bizottság;autópálya;Vitézy Dávid;koncesszió;Magyar-kormány;

2026-07-13 06:12:00 CEST

A miniszter szerint a cég gyakorlatilag semmiféle kockázatot nem vállalt - ami az efféle szerződések lényege lenne.

A magyar állam négy év alatt 1024 milliárd forintot fizetett ki az autópálya-koncesszióra. Egy valódi koncesszióban a szerződő fél kockázatot vállal, itt viszont a kockázatot is az állam viseli. Ezért is vitatja az Európai Bizottság a szerződés jogszerűségét - mondta el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek.

A tárcavezető példaként említette, hogy amikor 2022-ben felgyorsult az infláció, módosították a szerződést, és felemelték a koncessziós cég díjait. Megjegyezte, az ehhez hasonlóan hosszútávú koncessziós szerződéseknél jellemzően az elején keveset fizet az állam, vagyis a cég a saját forrásaiból fejleszt, amit évek alatt, egyfajta bérleti díjként kap majd meg. Csakhogy itt ez sem történt meg, 1024 milliárdot fizetett ki az állam úgy, hogy közel sem történt ennyi beruházás, a cég legfeljebb a felét költhette ennek.

Miután az ügylet jogszerűségét nemcsak a Magyar-kormány, hanem, az Európai Bizottság is vitatja, a vizsgálataikat össze kell hangolni, ki kell várni annak eredményét és ezt követően léphetnek - jelezte Vitézy Dávid.

Németh Tamás, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója korábban a HVG-nek tagadta, hogy nem vállaltak volna kockázatot, szerinte az elmúlt 3 és fél évben kapott koncessziós díjakhoz a tulajdonosoknak kellett 100 milliárd forintot hozzátenni, hogy állni tudják az üzemeltetés és a fejlesztések költségeit.