Tisza-közeli céggel kötötte első szerződését a választás után az addig a Balásy-cégek kifizetőhelyeként működő Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség

Nemzeti Kommunikációs Hivatal;Balásy Gyula;Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség;

2026-07-13 07:50:00 CEST

Június 8-án szerződtek az Albatros Catering 2025 Kft.-vel.

Egészen változatos módon tömték állami pénzzel a Lounge csoportot – írja a 444. A portál a kormányváltás után közérdekű adatigényléssel kérte ki Rogán Antal minisztériumának háttérintézménye, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, valamint az alá tartozó Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) 5 millió forint alatti szerződéseit, 2022-ig visszamenőleg.

A cikkből egyebek mellett kiderül, hogy

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal „a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság költségkalkulációjával kapcsolatos tervezési feladatokra” is kötött egy 3 millió forintos keretszerződést két Balásy-céggel. A szerződés kezdete 2022. szeptembere volt, és annak az évnek a végén járt le. Akkor már Németh Balázs, addigi M1-es műsorvezető, jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő vezette a budapesti atlétikai vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt.-t.

és csaknem 10 milliárd forint az augusztus 20-i programsorozat szervezésére és kommunikációjára ment volna el. Ennek azonban lőttek, a kormányváltás után a Belügyminisztérium bejelentette, azonnali hatállyal felmondja a Balásy-cégekkel kötött szerződéseket.

Bár a 444 a két szervezettől május végi záródátummal kérte ki az 5 millió alatti szerződéseket, az ügynökség „túlcsúszott”, és hozzácsapta a június elejét is. A listán így szerepelt, hogy

június 8-án az Albatros Catering 2025 Kft.-vel kötöttek szerződést, catering biztosítására.

Az Albatros résztulajdonosa a Balatonman Triatlon Kft, ami a korábbi tiszás programkoordinátor, Zelcsényi Miklós cége volt. Ő a céget 2024. októberében – vagyis az Albatros Catering 2025 bejegyzésre előtt – adta át fiainak, rá egy évre lépett hátrébb a tiszás feladataitól is. A portál egy márciusi riportban azt írta róla, hogy Radnai Márk helyi kampányában segít. A szerződés nettó 707.500 ezer forint volt, és június 9-11 között kellett teljesíteni.

A 444 megkereste az NRÜ-t és a céget is, hogy megtudja, milyen rendezvényre szerződtek le, hogyan választották ki őket, illetve a cégtől azt is, hogy az elmúlt 16 év alapján ezt az összefonódást nem tartják-e aggályosnak.

Az Albatros Catering azt írta, Zelcsényi Miklós nem programkoordinátorként, hanem önkéntes rendezvényigazgatóként segítette a párt munkáját, és mióta abból hátrébb lépett, a cég alkalmazásában áll, „ügyvezetésével, széleskörű tapasztalatával segítve működésünket.” A cégnél állítólag meglepődve olvasták az aggályokra vonatkozó kérdést, mert kitartó munkájával éppen azért küzdött két éven át, hogy a rendezvényszakma szereplői mind a corporate, mind az állami szektorban piaci alapon tudjanak dolgozni. A válasz szerint az NRÜ-s megrendelés is ennek köszönhetően valósulhatott meg, piaci alapon, teljes transzparenciával.

Az NRÜ azt írta, hogy vállalkozási szerződést kötöttek a céggel, de adminisztrációs hiba miatt írták a „tárgy” rovatba a catering szót. „A szerződés alapján vállalkozó előre csomagolt ételcsomagok elkészítését és a megjelölt helyszínre történő kiszállítását vállalta. A szerződés kifejezetten rögzítette, hogy nem tartalmaz catering-, felszolgálási, rendezvényszervezési, helyszíni kiszolgálási, eszközbérleti, személyzeti vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatást.” A válasz alapján az előre csomagolt ételt az idén szeptemberben rendezendő World Athletics Championship szervezőbizottsági ülésén, munkaebédként fogyasztották a bizottság belföldi és nemzetközi tagjai. A szerződést valóban az ételszállítás első napja előtt kötötték meg. „Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérés és egyeztetések (például az ételek kiválasztása) már korábban megkezdődött és a szerződés megítélése egyszerű volt, nem volt szükséges hosszabb előkészítési és tárgyalási folyamatra.” A cég kiválasztásával kapcsolatban azt írták, hogy a hatályos szabályzatuk értelmében a nettó 5 millió forintot el nem érő beszerzések esetén közvetlenül is köthetnek szerződést a kiválasztott gazdasági szereplővel.