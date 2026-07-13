Az Alaptörvény-módosításról dönt a parlament, az ülés Magyar Péter felszólalásával kezdődik

Parlament;Országgyűlés;alaptörvény;Alaptörvény-módosítás;Magyar Péter;

2026-07-13 06:40:00 CEST

A kormányfő korábban öt napot adott a köztársasági elnöknek arra, hogy aláírja a módosítást.

A tizenhetedik alaptörvény-módosításról dönt az Országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos rendkívüli ülésének első napján.

Magyar Péter miniszterelnök múlt szombaton a Facebook-oldalán azt írta, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg – tette hozzá a kormányfő –, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint

az ülés hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik.

A kormányfő a múlt héten hivatalos külföldi látogatása miatt nem vett részt az Országgyűlés ülésén.

A napirend előtti felszólalások után a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórában pedig kérdések hangzanak el.

A parlament lefolytatja az alaptörvény tizenhetedik módosítása bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslat vitáját, majd dönt a törvényjavaslatról.

A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett alaptörvény-módosítás célja a preambulum szerint, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait.

A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza

az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,

a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,

az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,

a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását,

valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A határozathozatalok után ismét bizottsági jelentésekről és összegző módosító javaslatokról vitatkozik a parlament.

Napirenden szerepel a kőolajtermék-előállító különadójának kiterjesztését és 2027-re történő meghosszabbítását tartalmazó, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvénymódosítás.

Tárgyalják a magyar-szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt nemzetközi szerződés nyomán Százhalombatta és az Ipolyság között új vezetéket alakítanak ki, amely összekötheti a Mol és a Slovnaft finomítóját.

Megvitatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, mely szerint a jövőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő venné át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László Alapítvány feladatait.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

Egyebek mellett azért, mert az előterjesztések megtárgyalásának őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné.