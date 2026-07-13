Az Alaptörvény-módosításról dönt a parlament, az ülés Magyar Péter felszólalásával kezdődik

A tizenhetedik alaptörvény-módosításról dönt az Országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos rendkívüli ülésének első napján.
Magyar Péter miniszterelnök múlt szombaton a Facebook-oldalán azt írta, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg – tette hozzá a kormányfő –, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás.
A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint
az ülés hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik.
A kormányfő a múlt héten hivatalos külföldi látogatása miatt nem vett részt az Országgyűlés ülésén.
A napirend előtti felszólalások után a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórában pedig kérdések hangzanak el.
A parlament lefolytatja az alaptörvény tizenhetedik módosítása bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslat vitáját, majd dönt a törvényjavaslatról.
A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett alaptörvény-módosítás célja a preambulum szerint, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait.
A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza
az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,
a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,
az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,
a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását,
valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
A határozathozatalok után ismét bizottsági jelentésekről és összegző módosító javaslatokról vitatkozik a parlament.Már hétfőn elfogadhatják az Alaptörvény-módosítást, Magyar Péter öt napot adott Sulyok Tamásnak
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