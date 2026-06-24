Felmondta a Balásy Gyula cégeivel kötött szerződéseit a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség

Belügyminisztérium;szerződésbontás;állami rendezvények;Balásy Gyula;Lounge Group;Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség;

2026-06-24 12:50:00 CEST

Az indoklás szerint az NRÜ és az ügynökséget felügyelő Belügyminisztérium a kialakult helyzetben nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért „a közpénzek védelme érdekében” a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött.

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) a tegnapi napon azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit – tudatta szerdán kiadott, MTI-hez eljuttatott közleményében a Belügyminisztérium.

A tárca közlése szerint a döntést „az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták”.

A Belügyminisztérium felidézte, a Balásy Gyula-féle Lounge Csoport vállalkozásának bankszámlái rendőrségi és adóhatósági intézkedések következtében zárolás, illetve végrehajtás alá kerültek. Sajtóhírekben megjelent továbbá, hogy a korábban kifizetett jelentős összegű előlegek ellenére az alvállalkozók és a munkavállalók felé történő fizetések is elmaradtak. A tárca szerint a helyzet súlyosságát mutatja, hogy a cégcsoport tulajdonosa nyilvános nyilatkozatában maga is reális lehetőségként beszélt a felszámolási eljárás megindulásáról.

„Állami tulajdonú vállalatként az NRÜ elsődleges feladata az állami és nemzetközi rendezvények biztonságos megvalósítása, valamint a közpénzek védelme és a rá bízott források felelős felhasználása. Az NRÜ és az NRÜ-t felügyelő Belügyminisztérium a kialakult helyzetben nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért a közpénzek védelme érdekében a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött”

– írták.

A közleményben szerint az NRÜ ezzel egyidejűleg felszólította a Lounge Csoport érintett vállalkozásait, hogy rövid határidőn belül adjanak részletes tájékoztatást a folyamatban lévő teljesítésekről, a korábban folyósított előlegek felhasználásáról, valamint az alvállalkozókat érintő kötelezettségeikről.

„Az NRÜ és a Belügyminisztérium kiemelt figyelmet fordít az érintett alvállalkozók és beszállítók helyzetének rendezésére is. Mind a keretszerződésekkel érintett, mind pedig a korábban már megrendezett eseményekhez kapcsolódó alvállalkozói teljesítések és a fennálló, kifizetetlen számlák rendezésével kapcsolatban a Belügyminisztérium folyamatosan dolgozik azon, hogy az érintett alvállalkozók számára megnyugtató megoldás születhessen” – közölték, hozzátéve: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kiemelt hazai és nemzetközi rendezvények előkészítése és lebonyolítása a kialakult helyzet ellenére is zavartalanul folytatódni tudjon.

Mint ismert, Balásy Gyula, a NER propaganda-közbeszerzéseit sorra nyerő cégcsoport vezetője május elején adott pityergős interjút a Kontrollnak, amelyben felajánlotta az állam számára rendezvényszervezési, kommunikációs- és médiavásárlással foglalkozó cégcsoportját. Szintén ebben a beszélgetésben erősítette meg, hogy a vállalkozásai folyószámláit április 27-én a NAV befagyasztotta.