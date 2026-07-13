Sok pedagógus továbbra sem meri elmondani a véleményét a munkahelyén, mert tart a következményektől

oktatás;pedagógusok;PDSZ;félelem;kérdőív;véleménynyilvánítási;

2026-07-13 16:15:00 CEST

A köznevelésben dolgozók legnagyobb problémáit a túlzott adminisztráció, a magas munkaterhelés, a munkakörön kívüli feladatok és a helyettesítések jelentik a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos felmérésének részeredményei szerint.

A válaszadók 51 százaléka nemmel felelt arra a kérdésre, hogy következmények nélkül elmondhatja-e véleményét a munkahelyén - derült ki a PDSZ országos KÖR-kép felmérésének részeredményeiből, amelyekből lapunk érdeklődésére osztottak meg néhányat a Népszavával. Az online kérdőívet július 10-éig mintegy 6 ezren töltötték ki, a válaszokat pedig egészen a hónap végéig várják. A felmérés célja az, hogy a szakszervezet pontosabb képet kapjon arról, a köznevelés mely problémáira kell a legerősebben felhívni a döntéshozók figyelmét.

A kérdőívet július 10-ig kitöltők relatív többsége (39,5 százalék) általános iskolákban, 34,2 százalékuk óvodákban, 6,6 százalékuk gimnáziumokban dolgozik, de más intézménytípusokból - például technikumok, egységes gyógypedagógiai és módszertani intézmények, pedagógiai szakszolgálatok dolgozóitól - is érkeztek válaszok.

A válaszadók szerint a legnagyobb gondot a túlzott adminisztráció (49,9 százalék), a magas munkaterhelés (42,6 százalék), a munkakörön kívüli feladatok (39,8 százalék), a helyettesítések (39,7 százalék) és a létszámhiány (27 százalék) okozzák -

ennél a kérdésnél egyszerre több válasz is megadható volt. Nagyrészt ezek azok a problémák, amelyek a színvonalas oktatói, nevelői munkát is nehezítik a megkérdezettek szerint. Mint említettük, a válaszok alapján sokan továbbra sem érzik biztonságosnak a munkahelyi véleménynyilvánítást, de a megbecsültség érzése is erősen megosztja a dolgozókat. Arra a kérdésre, megbecsült munkatársnak érzik-e magukat, a válaszadók 44 százaléka felet igennel, 42,2 százalékuk nemmel, 13,8 százalékuk pedig nem tudta megítélni.

A válaszokból az is kiderült, hogy a kérdőívet kitöltők nagy többsége (87,7 százaléka) nem tagja egyetlen szakszervezetnek sem, 8 százalékuk PDSZ-tag, további 4,3 százalékuk más szakszervezetnek a tagja.

A PDSZ kérdésére, mi az elsődleges oka annak, hogy jelenleg nem tagja a szakszervezetnek, a válaszadók 40,6 százaléka úgy felelt, hogy nem látja a tagság előnyeit,

25,8 százalékuk nem ismeri eléggé a PDSZ munkáját, 13,8 százalékukat pedig nem érdekli a szakszervezeti tagság. Ugyanakkor a kérdőívet kitöltők 27,2 százaléka igen, 58,1 százalékuk pedig talán el tudja képzelni, hogy a jövőben belépjen a PDSZ-be.

A szakszervezet összegzése szerint az eddigi eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a köznevelésben dolgozók jelentős része jobb munkafeltételeket, nagyobb szakmai megbecsülést és erősebb érdekképviseletet tart szükségesnek.