Holttestet találtak a szegedi Zápor-tónál

rendőrség;Szeged;holttest;Zápor-tó;

2026-07-13 11:22:00 CEST

A rendőrség közölte, az ügyben az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint indult eljárás.

Vasárnap holttestet találtak a szegedi Zápor-tó ülepítő medencéjében, a helyszínen órákig tartott a rendőrségi helyszínelés. A környéken élők szerint a tragédia a Pentelei sor 1. számú épületénél történhetett, ahol egy keskeny lépcső vezet a vízhez – írja a Délmagyar.

A portál megkeresésére a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, 2026. július 12-én délután érkezett lakossági bejelentés arról, hogy a Szegeden, a Pentelei sor mellett található Zápor-tó ülepítő medencéjében egy holttestet találtak. Az ügyben az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint indult eljárás.

A Délmagyar szerint a helyieik úgy vélik, baleset történhetett, az áldozat lefelé menet megcsúszhatott és a tóba esett.