Holttestet találtak a szegedi Zápor-tónál

Vasárnap holttestet találtak a szegedi Zápor-tó ülepítő medencéjében, a helyszínen órákig tartott a rendőrségi helyszínelés. A környéken élők szerint a tragédia a Pentelei sor 1. számú épületénél történhetett, ahol egy keskeny lépcső vezet a vízhez – írja a Délmagyar.
A portál megkeresésére a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, 2026. július 12-én délután érkezett lakossági bejelentés arról, hogy a Szegeden, a Pentelei sor mellett található Zápor-tó ülepítő medencéjében egy holttestet találtak. Az ügyben az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint indult eljárás.
A Délmagyar szerint a helyieik úgy vélik, baleset történhetett, az áldozat lefelé menet megcsúszhatott és a tóba esett.