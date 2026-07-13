Havasi Bertalan megdöbbenéssel értesült Gulyás Gergely lemondásáról

„Nem tudok róla. A lemondásáról sem tudtam, amiről személy szerint megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesültem” – ezt válaszolta a Népszavának Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután arról érdeklődtünk, mikor lesz döntés Gulyás Gergely utódjáról.
„Amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot”
– zárta Havasi Bertalan.
Mint arról írtunk, Gulyás Gergely hétfőn jelentette be lemondását, többek között azzal indokolt, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon.
Egyben azt kérte, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.Gulyás Gergely lemondott, nem jelennek meg a Fidesz és a KDNP képviselői az Alaptörvény-módosítás vitáján
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Gulyás Gergely lemondásával kapcsolatban azt mondta: összehívta a KDNP-frakciót, hogy megtudja, kíván-e ilyen tiltakozási móddal élni. A KDNP egyhangú döntése az volt, hogy nem, de a tiltakozás minden módját továbbra is az eszköztárukban tartják.Magyar Péter: Gulyás Gergely azt javasolta, hogy a fideszes képviselők adják vissza a mandátumukat, de leszavazták