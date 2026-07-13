Havasi Bertalan megdöbbenéssel értesült Gulyás Gergely lemondásáról

Fidesz;lemondás;Országgyűlés;frakcióvezető;Gulyás Gergely;

2026-07-13 14:35:00 CEST

„Amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.”

„Nem tudok róla. A lemondásáról sem tudtam, amiről személy szerint megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesültem” – ezt válaszolta a Népszavának Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, miután arról érdeklődtünk, mikor lesz döntés Gulyás Gergely utódjáról.

„Amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot”

– zárta Havasi Bertalan.

Mint arról írtunk, Gulyás Gergely hétfőn jelentette be lemondását, többek között azzal indokolt, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon.

Egyben azt kérte, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Gulyás Gergely lemondásával kapcsolatban azt mondta: összehívta a KDNP-frakciót, hogy megtudja, kíván-e ilyen tiltakozási móddal élni. A KDNP egyhangú döntése az volt, hogy nem, de a tiltakozás minden módját továbbra is az eszköztárukban tartják.