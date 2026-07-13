Magyar Péter: Gulyás Gergely azt javasolta, hogy a fideszes képviselők adják vissza a mandátumukat, de leszavazták

Parlament;alkotmánymódosítás;beszéd;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-07-13 13:35:00 CEST

A miniszterelnök úgy tudja, a Fidesz jogászai már előre megírták azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet később a köztársasági elnöknek saját indítványaként kellene benyújtania „az Orbán-báb Polt Péter” vezette Alkotmánybírósághoz.

Ma az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról dönt, ezzel pedig arról is, hogy lezárjuk-e azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét – jelentette ki Magyar Péter hétfőn napirend előtti parlamenti felszólalásában.

A miniszterelnök beszéde előtt elmondta, olyan információ jutott el hozzá, hogy Gulyás Gergely azt javasolta a Fidesz-frakciónak, hogy kollektív tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de azt leszavazták a Fideszben, szinte egyhangúlag – állította Magyar Péter. A fideszes képviselők egyelőre távol maradnak az üléstől, korábban is szó volt róla, hogy bojkottálják.

A Magyar Péter beszédével párhuzamos sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely bejelentette, hogy lemond a Fidesz parlamenti frakcióvezetői tisztségéről.

Magyar Péter szerint ma a vitanapon helye lett volna Sulyok Tamás részvételének is, hiszen az Országgyűlés a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásáról, annak végéről is vitázik, ő mégsem jött el, hogy elmondja az érveit és számot adjon arról, miként szolgálta vagy sem a nemzetet. „Távol marad és hallgat” – fogalmazott az államfőről. A miniszterelnök felszólalásában felsorolta, az elmúlt években Sulyok Tamás mely fontos ügyekben nem szólalt meg, hányszor választatta „Orbán Viktort választotta a magyar nemzet érdeke helyett”, többek közt a gyülekezési törvény szigorítását, a gyermekvédelmi visszaéléseket és a „Gundalf-ügyet” is felhozta, amikor a Tisza informatikusai ellen „titkosszolgálati nyomásra, koholt vádakkal” indult rendőrségi eljárás.

A sort a végtelenségéig lehetne folytatni, megannyi példával, amikor Sulyok Tamás nem jött el ide a parlamentbe, nem élt a felszólalás jogával, üresen maradt a széke, ahogy most is, az a szék, amelyhez most annyira ragaszkodik – mondta a miniszterelnök. Hozzátette, valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani, Sulyok Tamás mindig az utóbbi mellett állt ki.

Magyar Péter jelezte: az Alaptörvény biztosítja a köztársasági elnöknek azt a jogot, hogy amennyiben közjogi érvénytelenséget tapasztal az Alaptörvény módosítása kapcsán, akkor az Alkotmánybírósághoz forduljon, itt azonban ilyen bizonyosan nem áll fenn. Tartalmi, alkotmányossági kontrollra nincs lehetősége, hála a Fidesz maffiahatalmának – fűzte hozzá.

Azt beszélik, hogy Gulyás Gergely fontos szerepet tölt be az alkotmányos szabotázs előkészítésében, és a Fidesz jogászai már előre megírták azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet később a köztársasági elnöknek saját indítványaként kellene benyújtania az Orbán-báb Polt Péter vezette Alkotmánybírósághoz

– közölte Magyar Péter. Hozzátette, ha Sulyok és Gulyás ma bement volna a parlamentbe, megkérdezte volna tőlük személyesen, hogy történt-e ilyesmi.

Azt is mondta, amennyiben az Alaptörvény hatályos rendelkezései szerint jár el a köztársasági elnök, úgy a ma elfogadásra kerülő módosítást haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül alá kell írnia. Azzal is vádolta Sulyok Tamást, hogy megrendelést vagy utasítást kapott az előző miniszterelnöktől, hogy „időt vásároljon az Orbán-rendszer közjogi utóvédharcaihoz”. Szerinte minden jel arra utal, hogy a Fidesz kézi irányításra próbál áttérni a Sándor-palotában, mert a parlamenti vitákat elveszti, ahogy a választást is elvesztették.