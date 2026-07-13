Nem jelennek meg a Fidesz és a KDNP képviselői az Alaptörvény-módosítás vitáján, Gulyás Gergely lemondott

Parlament;Országgyűlés;Gulyás Gergely;Alaptörvény-módosítás;Magyar Péter;

2026-07-13 13:38:00 CEST

Azt kéri, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.

Nejm jelentek meg a Fidesz és a KDNP képviselői hétfőn a parlamentben, az Országgyűlés rendkívüli ülésén, ahol várhatóan döntenek a tizenhetedik Alaptörvény-módosításról. Orbán Viktor bukott kormányfő ugyanakkor a Facebook-oldalán tudatta, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart 13 órától – vagyis éppen akkor, amikor Magyar Péter napirend előtti felszólalásával elkezdődik a parlamenti ülés.

A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely közölte, példátlan az államelnök leváltása, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban tapasztaltak. Hozzátette: az előállt helyzet a legélesebb tiltakozást igényli, amelynek része a személyes következtetések levonása is.

– A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon, ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok

– jelentette be. Egyben azt kérte, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon. Magyar Péter ezzel párhuzamosan a parlamenti beszédében jelezte, tudomása aszerint Gulyás Gergely javaslatot tett, hogy a Fidesz parlamenti képviselői adják vissza a mandátumukat, de leszavazták.

Gulyás Gergelyt lapunk már korábban kérdezte arról, felmerült-e, hogy az Alaptörvény módosítása miatt a KDNP-vel bojkottálják az országgyűlési munkát, valamint a plenáris üléseket. – Minden eshetőség felmerült – válaszolta akkor a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Péter július elején jelentette be, hogy benyújtja az Alaptörvény újabb módosítását, 2012 óta már a tizenhetediket. A lényeget 12 pontban szedte össze:

12 éves (vagy három ciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek,

a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése,

függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése,

erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,

kevesebb sarkalatos törvény,

az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása,

a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése,

a közpénz védelmének erősítése,

a vármegyék visszanevezése megyékre,

az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata,

az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.

A miniszterelnök nemrég azt is közölte, szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, ezzel tulajdonképpen szembe menve az Alkotmánnyal. A miniszterelnök a Facebookon arról számolt be, hogy Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így „az orbáni maffia” letörését. Hozzáfűzte, az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor „régi samesza”, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett „elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.