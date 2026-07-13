Nem jelennek meg a Fidesz és a KDNP képviselői az Alaptörvény-módosítás vitáján, Gulyás Gergely lemondott

Nejm jelentek meg a Fidesz és a KDNP képviselői hétfőn a parlamentben, az Országgyűlés rendkívüli ülésén, ahol várhatóan döntenek a tizenhetedik Alaptörvény-módosításról. Orbán Viktor bukott kormányfő ugyanakkor a Facebook-oldalán tudatta, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart 13 órától – vagyis éppen akkor, amikor Magyar Péter napirend előtti felszólalásával elkezdődik a parlamenti ülés.
A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely közölte, példátlan az államelnök leváltása, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban tapasztaltak. Hozzátette: az előállt helyzet a legélesebb tiltakozást igényli, amelynek része a személyes következtetések levonása is.
– A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon, ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok
– jelentette be. Egyben azt kérte, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon. Magyar Péter ezzel párhuzamosan a parlamenti beszédében jelezte, tudomása aszerint Gulyás Gergely javaslatot tett, hogy a Fidesz parlamenti képviselői adják vissza a mandátumukat, de leszavazták.Magyar Péter: Gulyás Gergely azt javasolta, hogy a fideszes képviselők adják vissza a mandátumukat, de leszavazták
Gulyás Gergelyt lapunk már korábban kérdezte arról, felmerült-e, hogy az Alaptörvény módosítása miatt a KDNP-vel bojkottálják az országgyűlési munkát, valamint a plenáris üléseket. – Minden eshetőség felmerült – válaszolta akkor a Fidesz frakcióvezetője.Az Alaptörvény-módosításról dönt a parlament, az ülés Magyar Péter felszólalásával kezdődik
Magyar Péter július elején jelentette be, hogy benyújtja az Alaptörvény újabb módosítását, 2012 óta már a tizenhetediket. A lényeget 12 pontban szedte össze:
12 éves (vagy három ciklusos) időkorlát az országgyűlési képviselőknek,
a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése,
függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése,
erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása,
Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása,
kevesebb sarkalatos törvény,
az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása,
a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése,
a közpénz védelmének erősítése,
a vármegyék visszanevezése megyékre,
az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata,
az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.
A miniszterelnök nemrég azt is közölte, szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, ezzel tulajdonképpen szembe menve az Alkotmánnyal. A miniszterelnök a Facebookon arról számolt be, hogy Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így „az orbáni maffia” letörését. Hozzáfűzte, az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor „régi samesza”, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett „elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.Magyar Péter szerint a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában