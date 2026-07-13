Kapaszkodót nyújt és mozgalmat indít a Sziget Fesztivál a fiatalok mentális egészségéért

program;Sziget Fesztivál;fiatalok;mentális egészség;

2026-07-13 14:55:00 CEST

A díjra július 19-ig lehet pályázni.

A SZociety Mozgalommal és a SZuper SZociety-díjjal indít kezdeményezést a Sziget Fesztivál, az ötletek célja, hogy reflektorfénybe állítsák és támogassák azokat a szakembereket, civil szervezeteket és közösségeket, akik a fiatalok lelki jóllétéért dolgoznak. A díjra július 19-ig lehet pályázni.

„A mai tízen- és huszonévesek minden korábbinál nagyobb lelki terhelés alatt élnek. A folyamatos online jelenlét, a teljesítménykényszer és a digitális zaj sokak számára szorongást, túlterheltséget vagy magányt jelent. A SZociety ebből a felismerésből született: a Sziget nemcsak fel szeretné hívni a figyelmet erre a jelenségre, hanem azok mellé is odaáll, akik nap mint nap valódi kapaszkodót nyújtanak a fiataloknak” - olvasható a mozgalom létrejöttéről szóló közleményben Vidó Andrea, a Civil Sziget főszervezőjének véleménye.

A kezdeményezés eleme a SZuper SZociety-díj, amely olyan civil szervezeteket, oktatási intézményeket, közösségeket és programokat ismer el, amelyek sokat tesznek a fiatalok jóllétéért, a kapcsolódásért és a megtartó közösségek építéséért. A pályázat két kategóriában – BÁZIS és HORIZONT – várja a helyi és országos kezdeményezéseket.

A BÁZIS kategóriában a Legjobb/legnagyobb hatású, a fiatalok mentális jóllétéért létrejött helyi kezdeményezések, a HORIZONT kategóriában a hasonló célból alakult Legjobb/legnagyobb hatású országos hatókörű kezdeményezések indulhatnak.

A pályázatokat rangos szakmai zsűri értékeli, de a döntésben az érintett fiatalok is szerepet kapnak, hiszen ők tudják a legjobban, kik azok, akik valóban értik a nyelvüket és hitelesen tudják megszólítani őket.

A SZociety nemcsak díj, a mozgalom egész évben azon dolgozik, hogy összekapcsolja a segítő szervezeteket azokkal a vállalatokkal és kulturális szereplőkkel, amelyek tudják támogatni a munkájukat. Egy koncertjegy, fesztiválbelépő, pihenéssel töltött hétvége vagy más felajánlás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a segítők is feltöltődhessenek, és még több fiatalhoz juthasson el a segítség. Így a Sziget egész évben igyekszik erősíteni azokat, akik nap mint nap másokért dolgoznak.

A díjazottakat a fesztivál ideje alatt, a Sziget Nagyszínpadán hirdetik ki, ezzel is reflektorfénybe állítva azokat, akik a hétköznapokban sokszor csendben, mégis óriási hatással dolgoznak azért, hogy a fiatalok ne maradjanak egyedül a nehézségeikkel.

A SZuper SZociety-díjra 2026. július 19-én éjfélig lehet jelentkezni. A pályázatra olyan civil szervezetek, oktatási intézmények, közösségek és egyéb kezdeményezések jelentkezését várják, amelyek legalább egy éve aktívan dolgoznak a 12–30 éves fiatalok jóllétéért, közösségi kapcsolódásáért és megtartó közösségek építéséért. A pályázat két kategóriában – BÁZIS (helyi) és HORIZONT (országos) – kerül meghirdetésre.