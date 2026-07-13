Orbán János Dénesnek az Operettszínháztól is leesett csaknem 130 millió forint közpénz

fordítás;operett;Operettszínház;Orbán János Dénes;

2026-07-13 12:26:00 CEST

2023 óta fizettek neki különböző fordításokért és operettszövegekért.

Nemcsak a saját maga által vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. volt különösen bőkezű Orbán János Dénes szövegírói honoráriumával, hanem a Budapesti Operettszínház is – írja a Magyar Hang.

A lap szerint 2023-ban Orbán János Dénes egyéni vállalkozónak összesen 31 millió 840 ezer forintot fizettek ki „fordítói tevékenység ellátása több produkciónál” jogcímen. 2024-ben sem csökkent a pénzeső, az Orfeum mágusa szövegírói tevékenységéért három tételben összesen 17 millió 733 ezer forint, a Carmen magyar nyelvű fordításáért – szintén három tételben – pedig 26 millió 877 ezer forintot fizettek ki neki, ekkor már Orbán János Dénes magánszemélynek. A Hamupipőke tételei (a jogcím: szövegíró + feliratozáshoz fordító), összesen 27 millió 224 ezer forintot értek. Az Operettszínház honlapjára feltöltött, ötmillió forintot meghaladó vállalkozói szerződések között tavaly már nem tüntették fel a produkció nevét, csak az összeget, így 2025-ben összesen 11 esetben fizettek neki jogdíjat, a számla végösszege pedig 25 millió 526 ezer forinton állt meg.

A Magyar Hang összesítése szerint tehát

az Operettszínház 2023 óta legalább 129 millió forint jogdíjat fizetett ki Orbán János Dénesnek különböző fordításokért és operettszövegekért.

Nemrég a Prae irodalmi portál szúrta ki, hogy 2025 márciusa és 2026 áprilisa között a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 412 421 620 forint közpénzből vette meg öt, illetve hat évre Orbán János Dénes költő szövegeinek a felhasználási jogát 2031. 08. 28-ig. Az összeg nem mindössze azért kelthet figyelmet, mert több annál a 11 millió svéd koronánál, vagyis átszámítva körülbelül 390 millió forintnál, amellyel az irodalmi Nobel-díj jár. Az erdélyi költő ugyanis nemcsak alapítója, hanem szakmai vezetője és önálló szakmai irányítója is a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-nek, amely több mint 400 millió forint közpénzt ítélt meg „mintegy kilenc” szövegért.