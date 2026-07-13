Áder János: Büntetőpert és polgári pert is indítunk Magyar Péter ellen, rágalmazásért, személyiségi jogsértésért és jó hírnév sérelméért is

család;Egyesült Államok;Áder János;büntetőper;közpénzek;vádak;polgári per;külföldi út;Magyar Péter;

2026-07-13 16:16:00 CEST

Bírósághoz fordul Áder János a 2018-as amerikai útjáról és külföldi horgászatairól tett miniszterelnöki kijelentések miatt – írja a 24.hu szemlézve a volt köztársasági elnöknek a Hír TV Bayer Show című műsorában az üggyel kapcsolatban elmondott szavait. (A műsorról közzétett YouTube-videón 22:46-tól) – Teljesen nyilvánvaló ezek után, hogy büntetőpert rágalmazásért és polgári pert is személyiségi jogsértésért és jó hírnév sérelméért is fogunk indítani Magyar Péter ellen. És nagyon kíváncsian várom, hogy majd hogyan fogja bizonyítani az állításait – fogalmazott Bayer Zsolt felvetéseire Áder János.

Mi is írtunk arról, hogy a kormányfő Facebook-posztjában több kérdést is feltett a volt államfőnek az 55 millió forintos amerikai utazásáról, köztük azt, hogy közpénzből fizették-e az orlandói Disneylandbe szóló, szerinte több százezer forintos belépőket. Magyar Péter arra is rákérdezett, igaz-e, hogy Áder János egyik lányának születésnapját kétnapos New York-i programmal és helikopteres városnézéssel ünnepelték, illetve hogy a magyar adófizetők állták-e ennek költségeit. A politikus azt is felvetette, hogy a Miamiban 1,3 millió forintért lefoglalt elnöki lakosztály nem volt megfelelő, ezért szerinte újabb, egymillió forintos szállást foglaltak Orlandóban, Disneyland közelében.

Áder a Bayer Showban azt mondta, 2018 októberében valóban az Egyesült Államokban járt, és az is igaz, hogy kivételesen a legkisebb lányuk is velük utazott, a többi állítást azonban hazugságnak nevezte. A volt államfő szerint hivatalos útról volt szó: meghívást kapott az Amerikai Magyar Orvosok Szövetségének kongresszusára, beszédet mondott egy 1956-os megemlékezésen, magyar szervezetekkel és hivatalos személyekkel találkozott, New Yorkban pedig részt vett a Bánk bán bemutatóján. A volt köztársasági elnök szerint a velük utazó lányuk költségeit maguk fizették. Felolvasta az elnöki hivatal egyik levelének mondatát is: „Az elnök úr szeretné, hogy saját költségen, turistaosztályon Áder Júlia is velünk tartson”. Számlákat és átutalási bizonylatokat is vitt a műsorba, és azt mondta, az elnöki hivatal először kifizette, majd kiszámlázta nekik a költségeket, amelyeket utóbb átutaltak a hivatalnak.

Az említett posztja végén Magyar Péter azt is megkérdezte, hány hasonló útja volt Áder Jánosnak, és hány külföldi horgászatát fizették a magyar adófizetők. – „Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!” – szólította fel a miniszterelnök a volt köztársasági elnököt, hogy álljon ki a nyilvánosság elé, mondja el, hány magánprogramját finanszírozták közpénzből, és jelölje meg, mikor fizetné vissza ezeket az összegeket az államkasszába. A miniszterelnök korábban azt is felvetette, hogy a volt államfő „közpénznyelő” Kék Bolygó Alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott. – Ebből „luxusvillát vettek és haverokat fizettek". Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a tíz nemzeti parkunk évente – írta Magyar Péter szintén a Facebook-oldalán. Később Áder állami használatba kapott villájáról tett közzé videót, majd a volt államfő 2018-as amerikai útjáról intézett kérdéseket hozzá. Áder erre azt válaszolta, hogy Magyar hazudik, és azt üzente neki: „találkozunk a bíróságon”.