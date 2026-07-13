Igazi jutalomjáték a Kőszegi Várszínházban

színház;Kőszeg;Schneider Zoltán;

2026-07-13 18:30:00 CEST

Kőszegen Schneider Zoltán főszereplésével mutatták be Bernard Slade Jutalomjáték című darabját. A színész abszolút beteljesíti a címben burkoltan megfogalmazott elvárást. Egy nagy formátumú komédiást játszik, olykor nevettetően, máskor vállaltan érzelmesen.

Bernard Slade 1978-ban írta a Jutalomjáték című darabját, a főszerepet filmen és színpadon is Jack Lemmon játszotta óriási sikerrel. Nálunk a nyolcvanas évek elején a Madách Színházban Haumann Péter, a kétezres évek végén pedig a Játékszínben Gálvölgyi János alakította Scottie Templeton színházi ügynököt, mindenest, a sztárok közvetítőjét, szervezőjét, barátját. Most Kőszegen, a városban az utóbbi években rendszeresen fellépő Schneider Zoltán játszotta a valóban jutalomjátéknak számító főszerepet. (A színész az elmúlt hétvégén második alkalommal vehette át a Hollósi Frigyes-díjat, melyről a közönség szavaz.)

Schneider Zoltánt valószínűleg nem véletlenül találta meg ez a szerep. Sok helyen, számos előadásban bizonyította már kivételes színészi formátumát, évek óta játszik markáns, nagyon is emlékezetes figurákat a Radnóti Színházban, a Rózsavölgyi Szalonban vagy éppen a Kőszegi Várszínházban. Bernard Slade Jutalomjáték című darabjának főszerepe óriási lehetőség és egyben valódi tehertétel is egy színésznek. Kétszer egy órában kell a vállán vinni egy előadást, úgy, hogy egyszerre kell szórakoztatónak és mélyebbnek is lennie. Scottie Templeton megtudja, hogy súlyosan beteg, erre a helyzetre reagál ő maga és közvetlen környezete. Egészen csavarosan írta meg a darabot a szerző (rendező és fordító: Olt Tamás, dramaturg: Karácsony Ágnes), mert végig olyan, mintha a főhősről szóló emlékest „jutalomjáték” keretezné a történetet, de a végére mégis marad meglepetés.

A színház kulisszái mögé pillanthatunk be, de egy család sztoriját, sokáig tabuként kezelt döntéseit is megismerhetjük.

Scottie Templeton elvált feleségét Balázs Andrea játssza, a fiukat Sándor Soma. Fontos szál a darabban az apa-fiú kapcsolat. Talán ezen a vonalon jutunk a legmélyebbre. A felnőtt fiú szembesíti apját és önmagát is az elmúlt évek mulasztásaival. Kérdés, mi az, amit még be lehet pótolni, vagy mit lehet tenni, akkor amikor netán azt érezzük, hogy már túl késő. Sok vidám és érzelmesebb jelenet váltja egymást. A néző kedvére választhat, melyik áll hozzá közelebb.

A főszereplő barátját Marton Róbert játssza óriási figyelemmel, olykor játékosan, máskor nagy empátiával. A főhős számára, illetve a New York-i történetben is fontos szerepeket kapó hölgyeket Dobra Mara, Mikecz Estilla és Kovács Vecei Fanni alakítja.

A jutalomjáték című darab abszolút színészközpontú. Leginkább persze a főszerepet alakító színészre kell hagyatkoznunk. Schneider Zoltán pedig esendően, sziporkázóan komédiázva, tyúkjelmezben vagy bohócorral, de anélkül is képes emlékezetes estét teremteni. Az előadást ősztől a Karinthy Színházban játsszák.

Infó:

Bernard Slade: Jutalomjáték

Rendező: Olt Tamás

Kőszegi Várszínház

Jurisics-vár

2026. július 11.