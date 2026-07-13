Orbán János Dénes: Aki azzal gyanúsít, hogy én kiutaltattam magamnak a szóban forgó összegeket, fogalma sincs az állami bürokrácia szigoráról

közpénz;korrupciógyanú;Orbán János Dénes;Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.;

2026-07-13 17:39:00 CEST

A költőről az általa „szellemileg vezetett” tehetséggondozó azt írta, hogy ő az egyetlen aktív operettlibrettó-szerző a Kárpát-medencében, de még a nemzetközi piacon sem tudnak másról.

Laikusnak és rosszindulatúnak nevezi a sajtóban megjelent írásokat Orbán János Dénes, akinek szövegeit – amint arról a Népszava is beszámolt – több mint 412 millió forint közpénzért vásárolta meg maga az Orbán János Dénes vezette tehetséggondozó. A 24.hu megkeresésére küldött közleményben a Kossuth- és József Attila-díjas költő és prózaíró azt írta, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) állami tulajdonban lévő és a kulturális minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság, amelynek tevékenysége a fenntartó minisztérium folyamatos ellenőrzése alatt történik. – Annak, aki azzal gyanúsít, hogy én kiutaltattam magamnak a szóban forgó összegeket, fogalma sincs az állami bürokrácia szigoráról és eljárásrendjéről – fogalmazott Orbán János Dénes.

A költő szerint ugyanis a támogatás feltétele a munka- és költségterv, valamint az indoklás; ezek alapján a kulturális kormányzat dönt a támogatás megítéléséről. Kiemelte, hogy a szerződéseket a teljes apparátusnak előzetesen jóvá kellett hagynia, ami állítása szerint minden egyes esetben szabályosan meg is történt. – „Minderről illendő és észszerű lett volna tájékozódni, mert így az írások nem tényfeltárásnak, hanem rágalmazásnak minősülnek” tette hozzá. Orbán azt is kiemelte, hogy munkája százmilliós nagyságrendű bevételt eredményezett, a fizető közönség tízezres nagyságrendű, a televíziós közvetítéseket pedig több százezren látták, így nem összehasonlítható szépirodalmi könyvek mutatóival.

Orbán János Dénes szerint jelenleg nem tudni egyetlen más operettlibrettó-szerzőről sem Magyarországon, sem máshol, ugyanis – hangsúlyozta – az operettírást már rég abbahagyták, csak a klasszikus operetteket játsszák”. – Senki nem hozza képbe az olvasókat a ténnyel, hogy a Budapesti Operettszínház történelmet írt azzal, hogy fennállásának 100. évfordulóját 2023-ban egy új nagyoperettel ünnepelte meg, és egy évszázaddal Kálmán Imre és Lehár forradalma után ismét operettforradalom zajlik Magyarországon – jelentette ki ezek szerint operettforradalmár szerző, aki szerint jelenleg ez a kulturális kormányzat talán legjobb befektetése.

A KMTG is válaszolt a portál kérdéseire. A szervezet válaszában megerősítette, hogy megvásárolták Orbán János Dénes Erős János, Az Orfeum mágusa, Orfeumi Játékok, Hamupipőke, Dankó Pista, Oroszlánszerelem, Papucsszaggató királykisasszonyok, Csongor és Tünde, Búbocska, illetve A magyar Faust című műveinek felhasználási jogait, valamint megbízást adtak szövegírói tevékenységre – mint írják, a pontos összeg 422 899 120 forint volt. – Orbán János Dénes nem társaságunk ügyvezetője, hanem szellemi vezetője, és semmilyen összeférhetetlenség nem merül fel – szögezték le, hangsúlyozva, hogy ilyen nagyságrendű szerződésekről való döntés a kulturális kormányzaté, nem pedig az övék. – Jelenleg Orbán János Dénes az egyetlen aktív operettlibrettó-szerző a Kárpát-medencében, és a nemzetközi piacon sem tudunk operettszerzőről – írták, megerősítve a költő szavait. – A témában megjelent írások így nem tényfeltárásnak, hanem rágalmazásnak minősülnek – jegyezte meg a KMTG.