Bohár Dánielt három hónapra kitiltotta a Parlamentből Forsthoffer Ágnes

Fidesz;Országgyűlés;kitiltás;Forsthoffer Ágnes;Bohár Dániel;

2026-07-14 10:54:00 CEST

A fideszes propagandista az ellenzéki párt vendégeként végzett sajtótudósítói tevékenységet. A korábbi megafonos adminisztrációs hibára hivatkozott, a Fidesz azonban a saját kormányzásuk idején elfogadott szigorú szabályokat kárhoztatta.

Három hónapra kitiltotta a Parlamentből Bohár Dánielt Forsthoffer Ágens, az Országgyűlés elnöke, erről kedd reggel a fideszes propagandista posztolt a Facebookon – írja a Telex. A portál megkeresésére az Országház sajtóirodája azt írta, hogy Bohár parlamenti tevékenységével kapcsolatban az Országgyűlés elnöke múlt héten rendelt el vizsgálatot. Megállapították, hogy az érintett nem rendelkezett az Országházban sajtótudósítói tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal. – Bohár Dániel A Fidesz-frakció vendégeként lépett be az Országházba, majd valójában sajtótudósítói tevékenységet végzett: országgyűlési képviselőket, minisztereket keresett meg, követte őket az épületben, interjúkat készített és médiatartalmat állított elő, és adminisztrációs félreértésre hivatkozott – tették hozzá.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség frakciója „fotós kollégák beléptetésére” hivatkozott a kérdéses ügyben, valamint jelezték, „hogy nehéz a szabályokat betartva eljárni”. Javasolták továbbá a sajtó fogalmának kiterjesztését a politikai influenszerekre. A sajtóiroda szerint viszont nyilvánvaló, hogy Bohár Dániel és a Fidesz-frakció is jól ismeri a még 2020-ban meghatározott, országházi sajtótevékenységgel kapcsolatos rendelkezéseket. Eszerint a vendégként történő belépés semmilyen körülmények között nem használható fel a sajtótudósítói tevékenységre vonatkozó szabályok megkerülésére. Forsthoffer Ágnes rendészeti jogkörében eljárva döntött úgy, hogy Bohár Dániel és a jogsértő tevékenységben közreműködő stáb tagjai három hónapig nem léphetnek be az Országgyűlés épületeibe.

Bohár Dániel szerint valójában azért tiltották ki, mert kérdéseket tett fel. A lap emlékeztetett, hogy a propagandista és stábja a választások óta rendszeresen bent volt és dolgozott az Országházban, pedig április 12. előtt, a Fidesz-kormány idején milliárdokkal kitömött Megafonnak dolgozott, ami viszont gyakorlatilag megszűnt. Mint írták, több jel utalt arra, hogy a magát legújabban ellenzéki riporternek mondó férfi május óta a Parlamentben lát el valamilyen feladatot a Fidesz-frakcióhoz kapcsolódva.