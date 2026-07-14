Gyengén teljesített májusban a magyar építőipar, a kormányváltás hatása jelentkezhetett

KSH;építőipar;szerződések;vasútépítés;

2026-07-14 18:15:00 CEST

Az ágazat teljesítménye az előző hónaphoz képest 6,5 százalékkal kisebb volt, éves összevetésben pedig 10,7 százalékos volt az elmaradás. Ráadásul ötödével kisebb értékben kötöttek új szerződéseket, mint egy éve.

Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának a volumene 7,6 százalékkal még meghaladta a 2025. májusit, de az újonnan kötött szerződéseké 21,9 százalékkal csökkent. A májusi adatokban az új megrendelések markáns visszaesése mellett a termelés volumenének a csökkenése is jelentős, ez a nyers adatok szerint 10,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az előző hónaphoz, azaz áprilishoz képest 6,5 százalékos teljesítménycsökkenést regisztráltak az ágazatban – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal kedden közölt gyorsjelentéséből.

A gyenge májusi eredménnyel az év első öt hónapjának összesített teljesítménye is lefelé módosult, így már 4,3 százalékos elmaradást mutat a múlt év azonos időszakához viszonyítva. A visszaesés elsősorban a mélyépítési szektorban jelentkezett: miközben a magasépítés, azaz az épületek építése mindössze 4,2 százalékkal mérséklődött, az egyéb építmények termelése drasztikusan, 21,9 százalékkal zuhant meg. E mögött döntően az út- és vasútépítési alágazat kiugró, 46,2 százalékos visszaesése áll. Ezzel szemben az ágazat egészét a speciális szaképítés tartotta életben, amely a legnagyobb súlyú területként 12,4 százalékos bővülést tudott felmutatni.

A jövőbeli kilátások borúsak, mivel az újonnan megkötött szerződések volumene 21,9 százalékkal esett vissza – ezen belül a mélyépítési munkákra vonatkozó új szerződéseké csaknem 39 százalékkal maradt el a bázisidőszakitól. A május végi teljes szerződésállomány azonban még pluszban van, ez a korábbi, áthúzódó projekteknek köszönhetően 7,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, vagyis nem marad munka nélkül az ágazat.

Elképzelhető, hogy a mostani visszaesés az ágazatban csak a hullámzás újbóli megjelenése, azaz, hogy egy hónap erősebb adatát egy gyengébb követi, az viszont semmiképpen sem meglepő, hogy egy kormányváltás hoz egy átmeneti lassulást a szektorban – kommentálta a KSH adatait Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Valószínűleg az is hozzájárult a gyenge májusi adatokhoz, hogy a kormányváltást követően az állami megrendelésektől erősen függő ágazatban a kivitelezők az állami megrendelések átmeneti bizonytalansága miatt behúzták a féket. Illetve amit lehetett, azt áprilisban befejezték, átadták, így a szakértő szerint ez magyarázhatja az előző hónap nagy teljesítményét, az áprilisi 6,9 százalékos termelési pluszt.

Az új kormány felállásával és az uniós pénzekhez való hozzáféréssel azonban ismét felpöröghet az ágazat; különösen nagy szerepük lehet a következő időszakban a vasúti beruházásoknak.

Az ágazat rendelésállománya azonban még május végén is 7,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, így addig sem kell arra számítani, hogy az építőipar munka nélkül marad. Az ágazat jövőbeli teljesítménye kapcsán továbbra is kockázatot jelent a magas árszint, ami a piaci megrendelők beruházási aktivitását visszafoghatja, illetve az iráni háború kiújulása miatti gazdasági bizonytalanság, ami a külső környezetben és a versenyképességben is károkat okoz. A mai adat alapján kevéssé tűnik valószínűnek, hogy az építőipar pozitívan tudjon hozzájárulni a GDP növekedéséhez a második negyedévben.

Az uniós forrásokban bíznak

A Mapei szerint a piac már egy lehetséges, a második félévben bekövetkező fordulatra készül, melyet az uniós források indíthatnak el. Markovich Béla a cég ügyvezetője szerint „az építőipar eddig úgy próbált vb-selejtezőt nyerni, hogy közben tíz emberrel futballozott. Most végre visszatérhet a pályára a játékos, akire mindenki várt: az uniós források. Ez persze még nem jelent biztos győzelmet, de számottevően javíthatja az ágazat kilátásait”.

A Mapei szerint egyelőre nem várható újabb általános építőanyag-drágulás, ha a forint stabil marad és az energiaárak sem emelkednek ismét jelentősen. A vállalat a kedvezőtlen piaci körülmények ellenére mintegy 15 százalékkal tudta növelni első féléves belföldi árbevételét, míg exportját a tavalyi hasonló időszakhoz képest csaknem megduplázta - közölték.