Keményen bírálja az agrártárcát a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége

mezőgazdaság;agrárium;érdekképviselet;MOSZ;Nemzeti Agrárgazdasági Kamara;Ruff Bálint;

2026-07-14 18:03:00 CEST

Az agrár-érdekképviselet elégedetlen a szaktárca intézkedéseivel, amiket eddig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átalakítása kapcsán tett. Mint mondják, a felelős tárca lépései meg sem közelítik azt, amit remélni lehetett.

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium ügykezelését illetően rendkívül éles hangú közleményt tett közzé a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ). A levél a tárca által a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) átalakításával kapcsolatban tett lépéseket és annak hozzáállását bírálja.

Koncz Máté, a MOSZ elnöke a Népszavának mintegy magyarázatként kifejtette: a NAK politikai furkósbotként működött az elmúlt tíz évben a szektorban.

A magyar mezőgazdaság reformja elengedhetetlen egy nemzetközi szinten is versenyképes ágazat kialakításához, ám mindez elképzelhetetlen a kamara szerepének, felépítésének, jelentőségének és funkciójának újragondolása nélkül. Márpedig véleményük szerint jelenleg nem ez zajlik.

A MOSZ nem érti, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium miért a gazdálkodókat eláruló NAK átmentésén dolgozik, miközben azok, akik politikai kampányfórummá silányították a kamarai rendezvényeket, és deklarált politikai szövetség mentén uralták a köztestületet, most meghívott érdekvédelmi szakértőként ülnek a minisztériumi vezetők tárgyalóasztalánál.

Ez teljes mértékben szembe megy azzal, amit a szervezet megfelelőnek tartana – tette hozzá lapunknak a MOSZ vezetője.

A szervezet közleményében kifejti: miközben a kormány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kivizsgálja a független hatalmi ágak szervezeteinek rendszerszintű „politikai elhajlásait”, az agrártárca legitimálja, sőt fontos igeforrásnak tekinti azokat, akik személy szerint, illetve testületi pozíciójukból adódóan felelősek a NAK pártpolitikai tevékenységéért. A MOSZ érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy a köztestületi és szakmai tevékenység helyébe emelt pártpolitikai táborépítésért, valamint a gazdálkodói érdekek elnyomásáért felelős személyek a minisztérium aktív közreműködésével folytassák tovább tevékenységüket, amelynek az elmúlt tíz évben gazdálkodók százezrei voltak a kárvallottjai – jegyezte meg Koncz Máté.

Önmagában a tagdíjrendszer működése is tökéletes mintázata a NAK abszurditásának – folytatta a MOSZ elnöke. A kamara ugyanis érdekképviseleti funkciót lát el, ebben a konstrukcióban pedig a kötelező tagság és a kötelező tagdíj fogalmilag is nehezen összeegyeztethető, ez nem tekinthető megfelelő modellnek. Egyes helyzetekben ugyanis elkerülhetetlenül kialakulnak olyan szituációk, amikor a kamara a saját tagjai érdekeit sértő, sőt azokkal ellentétes álláspontra helyezkedik. Márpedig azt nem lehet érdekképviseletnek nevezni amikor egy szervezet a tagság érdekeivel ellentétes döntéseket hoz. Ez a felállás egy hatékonyan működő gazdaképviselet és egy versenyképes agrárium részeként elképzelhetetlen – magyarázta lapunknak az elnök. A MOSZ emlékeztet, hogy

Bóna Szabolcsnak és Ruff Bálintnak már egy hónapja eljuttatta az észrevételeit, ám szomorúan tapasztalja, hogy semmilyen reakció nem érkezett.

A MOSZ konkrét elvárásait is közli, amelyek szerint tájékoztatást várnak az agrárkormányzattól arról, miért védi azok körét, akik köztestületi pozícióikat pártpolitikai célokra használva elárulták a mezőgazdaságból élőket. Ezenfelül szeretnék tisztán látni, hogy milyen feladatokat szán a tárca a NAK-nak, illetve miért tartja szükségesnek, hogy a gazdálkodók akarata ellenére fenntartsák a kötelező tagság intézményét. Arra is választ várnak, hogy az ágazati válság közepette miért csupán a tagságra kötelezettek egy részénél kívánják csökkenteni a horribilis kamarai tagdíjakat. Végül azt is szeretnék megtudni, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni a kamara helyzeténél is sokkal égetőbb agrárválság kezelése, valamint az állattartó és növénytermesztő gazdaságok tömeges csődjének megakadályozása érdekében.