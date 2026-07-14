Antall György: Méltatlan az első szabadon választott miniszterelnökhöz a politikai színház

politika;színház;megemlékezés;Fidesz-frakció;Antall József;méltatlanság;

2026-07-14 13:46:00 CEST

Antall József fia nem csak a Fidesz-frakció megemlékezésnek nevezett sírhelylátogatását bírálja, de édesapja életművét például állítja azon politikusok elé, akik a közpénzeket magáncélokra fordították, és elvették a magyarok pénzét.

A rendszerváltozás első szabadon választott kormányának feje mindannyiunk történelmi öröksége. Sírhelye nyilvános, annak meglátogatásától senkit nem lehet eltiltani, ezt még a családja sem tehetné meg. Életműve, az alkotmányosság, a szociális piacgazdaság, a feltétel nélküli nyugati elkötelezettség és a határon túl magyarok elkötelezett, önérdek nélküli védelme, mindannyiunk számára példamutató lehet – olvasható Antall György Facebook-bejegyzésében, amelyben le nem írva, de világosan arra reagál, hogy a Fidesz-frakciója hétfőn – tiltakozva az egyébként általuk kreált Alaptörvény 17. módosítása, az Országgyűlés ülésén való részvétel helyett – Antall József sírjához ment koszorúzni.

Nagyon sok politikus vehetett volna példát arról is, hogy a családi döntés értelmében nem kért kárpótlást az államosítások során elvett családi javakért, mert azt a magyar emberektől vette volna el, s a külföldi gyógykezelésének költségeit sem a magyar adófizetők, hanem a nyugati magyarok adományai fedezték. Mindig örülünk annak, ha ápolják az emlékét, ám méltatlan hozzá, ha a megemlékezés nem őszinte, hanem a politikai színház része – fogalmaz Antall György.

A helyzet fonákságát csak még jobban kiemeli, hogy az április 12-i választáson megbukott Fidesz lemondott frakcióvezetője, Gulyás Gergely még egy Facebook-videót is kirakott arról, amikor a jelenlegi ellenzéki parlamenti képviselők a néhai miniszterelnök síremlékéhez vonultak a Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe.

Ott Gulyás még beszédet is mondott, magyarázva, hogy azért nem december 12-én, Antall József halálának évfordulóján emlékeznek meg, mert „a demokrácia olyan sérelmet szenved el, amelyet az elmúlt 36 évben soha nem kellett elszenvednie”. Továbbá a sír mellett még egy új, jobboldali, polgári és konzervatív világ megerősödéséről és kormányra kerüléséről is beszélt.