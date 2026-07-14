Kormányfője szerint Bulgáriának nincs helye a „tettre kész” országok között

Franciaország;Bulgária;kilépés;Emmanuel Macron;Rumen Radev;tettre készek koalíciója;

2026-07-14 20:45:00 CEST

A bolgár kormányfő közölte: országa a továbbiakban nem vesz részt az Ukrajnát támogató tettre készek koalíciójában. A kilépést azzal indokolta, hogy a katonai támogatás szerinte nem oldja meg, csak elnyújtja az orosz–ukrán háborút.

Rumen Radev bolgár miniszterelnök kedden a francia fővárosban bejelentette, hogy hazája már nem tartozik a tettre készek koalíciójához. A sokak által oroszbarátnak tartott volt elnök újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Emmanuel Macron francia államfő hívta meg az Ukrajnát támogató országcsoport hétfői csúcstalálkozójára, hogy meggyőzze a koalícióban való további részvételről, de ő ragaszkodott hozzá, hogy „ez nem Bulgária helye”.

„Nem leszünk részei egy olyan koalíciónak, amely ragaszkodik Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai támogatásához” – tette hozzá Radev. Ugyanő „a Bulgária és Franciaország közötti rendkívül jó kapcsolatok jeleként” üdvözölte a bolgár díszalakulat részvételét a francia nemzeti ünnepen tartott katonai díszszemlén.

„Úgy vélem, a megoldás nem a konfliktus katonai eszközökkel történő elnyújtásában, hanem egy erős diplomáciai misszióban rejlik” – idézte a bolgár vezető Kijev katonai támogatásával kapcsolatos fejtegetését a Politico hírportál.

A korábban az államfői posztot betöltő Radev az idei áprilisi választások nyomán került a bolgár kormány élére. Védelmi minisztere, Dimitar Sztojanov június 9-én bejelentette, hogy Bulgária a továbbiakban nem szállít fegyvereket Ukrajnának, majd egy nappal később tisztázta, hogy kereskedelmi alapú fegyvereladásaik mégis folytatódnak. A miniszterelnök többször is hangsúlyozta, hogy a háborút nem lehet megnyerni a csatatéren, és korábban Ukrajna ügyét „kudarcra ítéltnek” nevezte.

Radev kedden mindazonáltal ragaszkodott ahhoz, hogy Bulgária továbbra is teljes mértékben részt vegyen a NATO és az EU döntéshozatalában. Védelmébe vette Szófia azon manőverét is, hogy vétóval fenyegethessen az Unió legújabb szankciós csomagjával kapcsolatban, miután hétfőn – mint arról a Népszava is beszámolt – az EU Külügyi Tanácsában kifogást emelt több személy, köztük Kirill orosz ortodox pátriárka szankciós listára vétele ellen, a „vallásszabadságra” hivatkozva. „Nincs semmi baj azzal, ha egy ország kollektív keretek között védi nemzeti érdekeit” – mondta.

Korábban az Orbán Viktor vezette magyar kormány akadályozta, hogy kitiltsák az EU területéről a vallási vezetőt, aki az Ukrajna elleni háború egyik fő szószólója, és részben a KGB-nek köszöntheti a karrierjét.

Radevnek a „tettre készekkel” kapcsolatos kijelentéséről beszámolva a Bloomberg hírügynökség megjegyezte, hogy a döntés még inkább eltávolítja a balkáni országot az Ukrajnát támogató európai uniós államok többségétől. Szófia álláspontja pedig hozzájárul az Oroszországgal szemben Ukrajna elleni háborúja miatt összeállított 21. EU-s szankciócsomag elfogadásának a késedelméhez is.

A koalícióhoz tartozó 35 ország vezetői a francia elnök meghívására hétfőn tartották újabb csúcstalálkozójukat, hogy megvitassák Ukrajna további támogatását, és részt vegyenek az Bastille-napi katonai parádén. Rumen Radev bolgár vezetőt sokan oroszbarát politikusnak tartják, Orbán Viktor volt magyar miniszterelnökhöz hasonlítva őt – jegyezte meg a Szabad Európa hírportálja. Radev maga azt mondja, hogy pragmatikus kapcsolatokra törekszik Moszkvával, miközben nem kérdőjelezi meg Bulgária európai orientációját.