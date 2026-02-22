Az EU-nak, mint a világ megmaradt legerősebb és legnagyobb „demokratikus szigetének” határozottan kellene fejlesztenie, gyorsítania gazdaságát, megkezdve a technológiai függés felszámolását Amerikától.
Olaszország és Lengyelország nem venne részt az akcióban, amely azt jelentené, hogy Ukrajnának nem kell megadnia magát. A kérdés csak az, Vlagyimir Putyint meg lehet-e győzni.
Tárgyalni fognak egy tűzszünet betartásáért felelős mechanizmusról is.
A szünet nélküli orosz támadások közepette az ukránok és nyugati szövetségeseik egyeztetéseinek középpontjában a húszpontos béketerv és annak biztonsági garanciái állnak.