Balatonszemesen felállítják a világ harmadik köztéri Freddie Mercury-szobrát

A világ egyik legismertebb rockzenekara, a Queen előtt tisztelegve különleges alkotás készül Balatonszemesen, ahol felállítják a világ harmadik köztéri Freddie Mercury-szobrát – írja a Blikk. A kezdeményezés mögött a Queen Baráti Kör Egyesület áll, és mint Gyarmati Arnold a lapnak elmondta, a településen már 32 éve működik Queen-tábor, amely mára fesztivállá nőtte ki magát. Hét éve tervezik a szoborállítást, eredetileg Budapesten, a Marriott Hotel környékére szerették volna, de közbejött a Covid-járvány és tulajdonosi hozzájárulás hiányában az ötlet meghiúsult.
Többéves előkészítő munka eredményeként azonban július 25-én 19 órakor Balatonszemesen felavathatják a szobrot, Kocsis András Sándor könyvkiadó és képzőművész alkotását. – Először óvatosan álltam a kérdéshez, de végül nekiálltam a munkának. Nem a mikrofonállvánnyal éneklő, tombolva előadó, zseniális Mercuryt akartam megmintázni, hanem egy elgondolkodó, zseniális férfit szerettem volna ábrázolni – mondta a szobrász, akinek műve, a bronzból készült mellszobor egy nagy, fehér kőtalapzatra kerül.Freddy Mercury útja a csend felé
Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere a Blikknek elmonda, hogy volt aki a szoborállítás miatt a nemtetszését fejezte ki, de a nagy többség támogatja a kezdeményezést. Még egy civil szervezet közvélemény-kutatást is megrendelt, és ennek alapján az önkormányzat támogatását adja, de nem ők készíttetik a szobrot. A lap kiemelte, jelenleg mindössze két köztéri Freddie Mercury-szobor található szerte a világon. Az egyik a svájci Montreux-ben, a Genfi-tó partján, a másik pedig Dél-Koreában.Hegyi Iván: Királynő, királyság Egy hang, egy élet, egy lélek – Új könyv Freddie Mercuryről