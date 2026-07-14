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2026-07-14 16:42:00 CEST

Balatonszemesen felállítják a világ harmadik köztéri Freddie Mercury-szobrát

Az ötlet egy Queen-rajongó egyesületé, az alkotás elkészítését is civilek állják. Az önkormányzat csak támogatja a szoborállítást, miután szintén civil finanszírozással készült egy közvélemény-kutatás.