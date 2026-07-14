Marozsán Fábián térdsérüléssel játszotta végig a füves szezont

tenisz;Marozsán Fábián;

2026-07-14 17:59:00 CEST

Marozsán Fábián térdsérüléssel játszotta végig a füves pályás szezont, Wimbledonban is fájdalommal lépett pályára. Bár Umagban eredetileg indult volna, végül a visszalépés mellett döntött, hogy ne kockáztassa hosszú távú egészségét.

„Nem úgy sikerültek a tavaszi, salakpályás tornák, ahogyan azt előzetesen terveztem, még annak ellenére sem, hogy volt néhány szép győzelmem, de közel sem tudtam annyi időt a pályán tölteni, mint reméltem” – olvasható Marozsán Fábián nyilatkozata a Népszavához eljuttatott sajtóközleményben.

Az ATP-világranglistán 54. magyar teniszező hozzátette, bokasérülés és kisebb betegség is hátráltatta, ami rányomta a bélyegét a teljesítményére.

„Úgy vágtam neki a füves pályás tornáknak, hogy legalább néhány győzelmet szerezzek, és újra megközelítsem a top 50-et a világranglistán. Korábban ez a borítás elég távol állt tőlem, de idén már úgy éreztem, hogy közelebb kerültem hozzá, jobban megismertem, és a játékom több elemét is hozzá tudtam igazítani.”

Marozsán Fábián – aki Wimbledonban a 2. körben esett ki – úgy fogalmazott, pozitívan zárja a mögötte hagyott időszakot, mert magabiztosabban és stabilabban teniszezett a füves pályás tornákon.

„Mallorcán az elődöntőig jutottam, ami az önbizalmam szempontjából is kulcsfontosságú volt, emellett visszaszereztem a salakos tornákon elveszített ranglista pontjaim jelentős részét.

Már sokkal jobb viszonyban vagyok a füves pályával, de igaz, hogy még mindig nem ez a kedvenc borításom. Halléban és Wimbledonban is sikerült meccset nyernem, összesen 150 pontot gyűjtöttem az elmúlt hetekben, és még ennél is jobb teljesítményre lehettem volna képes, de a térdsérülésem sajnos hatással volt a játékomra” – árulta el Marozsán, aki az egész füves szezont kötéssel a jobb térdén játszotta végig, amely elmondása alapján nem javult jelentősen a hetek alatt, így még Wimbledonban is fájdalommal jutott el a második körig.

„Dolgozunk rajta, hetek óta kezelik a térdemet, bízom benne, hogy a következő tornákon már jobb állapotban leszek, és újra lendületbe tudok kerülni” – zárta értékelését Marozsán, aki az eredeti tervek szerint Umagban, 250-es tornán indult volna hatodik kiemeltként, de végül visszalépett.

„Nagyon sajnálom, hogy végül nem tudok pályára lépni Umagban. Szeretem ezt a versenyt, rengeteg magyar szurkoló jött el és a családom és barátaim is a helyszínen vannak. Bár a térdsérülésem napról napra javul, de sajnos még nincs abban az állapotban, hogy éles meccset tudjak játszani. Mindenképp szerettem volna itt Umagban pályára lépni, de túl nagy a rizikó és hosszú még a szezon. Szeretném a hosszú távú sérülést megelőzni, elkerülni és mihamarabb százszázalékos állapotban visszatérni a pályára.”

A kanadai és amerikai kemény pályás mestertornák, majd a US Open előtt reményei szerint még lesz lehetősége versenyezni, pontokat szerezni, hogy az év utolsó Grand Slam-tornája idején újra a világranglista első 50 helyezettje közé kerüljön. Erre jó esélye lehet, mivel a következő időszakban jelentős pontmennyiséget nem kell védenie.