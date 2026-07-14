Őrült francia-spanyol

Spanyolország;Franciaország;labdarúgó-világbajnokság;

2026-07-14 12:57:00 CEST

Amerikai Futball

A tét most már a döntő. Arlingtonban: Franciaország–Spanyolország, két fantasztikus kapitánnyal, mintha itt is, ott is megelevenedett volna Elton John 1975-ös albumának hőse.

Hajlamos vagyok azt hinni, hogy a spanyol sikerek első számú letéteményese Luís de la Fuente szakvezető. A Bilbao és a Sevilla korábbi balbekkje Eb-aranyéremre vezette az ibériai ország U19-es és U21-es válogatottját; Unai Simón, Mikel Merino, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal futballilag az ő gyermeke is, és bár a spanyol keret aligha nevezhető galaktikusnak, 36 meccs óta veretlen (28 győzelem, 8 döntetlen). Legutóbb 2024. március 22-én kapott ki (Kolumbia legjobbjaitól 1-0-ra).

E 36 találkozó közül 19-en egyetlen gólt sem szedett be De la Fuente nagybetűs Csapata, amely a mostani világbajnokságon is csak egyet kapott eddig. Ennek fő oka a labdabirtoklási fölény, ami együtt jár azzal: a spanyolok szerzik vissza a leggyorsabban a labdát, hogy aztán megtartsák reggelig. A tornán idáig ötször nyertek, egyszer döntetlent értek el, a gólkülönbségük 11-1.

Topfavoritok lehetnének, ha nem a francia együttes volna az ellenfelük. Didier Deschamps, a Becsületrend lovagja a labdarúgó-história második szövetségi kapitányává válhat az olasz Vittorio Pozzo (1934, 1938) után, aki két vb-diadalra vezeti csapatát. Már azon túl, hogy 103-szoros válogatott játékosként is volt világ- meg Európa-bajnok, BL-győztes…

Mi nem volt?

Mégsem annyira ő adja a franciák erejét, amennyire de la Fuente a spanyolokét. De csak azért nem, mert együttesének támadó potenciálja és sebessége egészen különleges.

Azt hiszem, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olisé (tartalék: Bradley Barcola) az atlétikai világbajnokság 4x100 méteres futószámának B döntőjében akkor sem lenne utolsó, ha labdával futna.

A tűzerő sem smafu: a francia válogatott kereken száz kapura lövéssel jutott az elődöntőbe. Nem mellesleg: hatból hat győzelemmel, 16-2-es gólkülönbséggel. A formaidőzítés tökéletes, hiszen 2024-től ugyanúgy 36 meccset vívtak a kékek, mint a spanyolok, de összmérlegük szerényebb: 24 győzelem, valamint 6-6 döntetlen és vereség. Ezzel együtt Fuente „fiai” számára külön nehézség, hogy Deschamps azt mondja: „Nem kell mindig birtokolnunk a labdát ahhoz, hogy irányítsuk a játékot.”

Naná, ezzel a gyorsasággal! Valamint a fényesek közül is kiragyogó passzművésszel, Oliséval és a hajdani handlé módjára minden kapuba mosolyogva bezörgető Mbappéval.

A háromországos világbajnokság eddig Tour de France.

De egyáltalán nem zárható ki, hogy Vuelta lesz belőle.