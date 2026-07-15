Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt

Budapest;lövöldözés;elfogás;Köln;

2026-07-15 08:57:00 CEST

A 33 éves férfi ellen európai elfogatóparancs volt érvényben, a főváros VIII. kerületében találtak rá.

Budapesten fogták el azt a 33 éves német férfit, aki május 31-én hajnalban Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett – írja a police.hu.

A rendőrség közleményében felidézi, a jelentős sajtóvisszhangot kiváltó ügyben a német nyomozók nagy erőkkel keresték a magyar kapcsolatokkal is rendelkező K. M. A.-t. A férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Június 10-én a német hatóságok az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon (NEBEK) keresztül arról tájékoztatták a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat. A két szervezet ezt követően megállapította a pontos tartózkodási helyét, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a TEK műveleti egységét is bevonták.

A férfit a német hatóságoktól érkezett értesítést követően öt órán belül elfogták Budapest VIII. kerületében, majd előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra.