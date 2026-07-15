Orbán Viktor családtagjaival nézhette a foci vb dallasi elődöntőjét

Orbán Viktor;elődöntő;futball-vb 2026;

2026-07-15 10:50:00 CEST

Panyi Szabolcs újságíró úgy véli, a lelátón Orbán Gáspár és Szokira Tamás is feltűnt, egy másik férfi személyazonosságáról azonban nem volt meggyőződve.

Orbán Viktor volt miniszterelnök viszonylag hosszú ideig látható egy ismert streamer, IShowSpeed egyik videójának hátterében, amint egy elődöntőt néz a lelátóról Dallasban – írta szerdai Facebook-posztjában Panyi Szabolcs újságíró.

Panyi szerint a politikus balján ülő, piros sapkás férfi arcszőrzete és a csádi missziós történetből ismert stílusa alapján jó eséllyel Orbán Gáspár lehet. A kamerához közelebb Orbán Viktor veje, Szokira Tamás is viszonylag jól kivehető.

Orbán Viktor jobbján egy öltönyös, szemüveges vagy napszemüveges férfi ült. Egy népszerű TikTok-videóban Mészáros Lőrincet vélték felfedezni benne, Panyi Szabolcs azonban azt írta, őt nem győzte meg ez az azonosítás. Az újságíró szerint a videó minősége és felbontása nem a legjobb. Abban bízik, hogy később más felvételek is előkerülnek, amelyek alapján a férfit teljes bizonyossággal azonosítani lehet.

A mérkőzésen Spanyolország magabiztos játékkal, 0-2-re verte a tanácstalanul játszó francia válogatottat, ezzel pedig bejutott a döntőbe.