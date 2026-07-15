Felmentették a NAV aranykonvoj ügyében érintett vezetőit

NAV;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-07-15 10:09:00 CEST

A bűnügyi főigazgató-helyettes és a Központi Nyomozó Főosztály vezetője sajtóértesülés szerint ugyan valamelyest próbált ellenállni a számukra nyilvánvaló jogsértések jóváhagyásának, több olyan szakmai hibát is elkövettek, amelyeket nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszavonta Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató-helyettes és Tóth Márk, a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjének a megbízatását – erősítette meg a HVG értesülését a Pénzügyminisztérium és a NAV. A lap információ szerint leváltásuk összefügg azzal, hogy mindketten részt vettek az aranykonvoj feltartóztatásának előkészítésében, és ott voltak az ukrán pénzszállítók kihallgatásán is.

Úgy tűnik, a NAV átmeneti elnöke, Tamásné Czinege Csilla eleget tett Magyar Péter miniszterelnök egy hónappal ezelőtti felszólításának, miszerint – a terrorelhárítókhoz és a titkosszolgálatokhoz hasonlóan – az adóhivatalnak is azonnali belső vizsgálatot és átvilágítást kell végrehajtania az aranykonvoj ügyében.

A Pénzügyminisztérium nem közölte, hogy a leváltás összefügg-e az aranykonvoj ügyével, de a HVG úgy tudja, hogy igen. Az ukránok jogellenes fogvatartásának és sanyargatásának gyanújával indított nyomozásban a kiszivárgott tanúvallomások szerint ez a két vezető volt az, aki a munkatársakkal közölte, hogy a Legfőbb Ügyészség utasítására kellett elrendelni a nyomozást a pénzmosás gyanúja miatt.

Tóth Márk utasította az egyik NAV-nyomozót arra, hogy írja meg a felkérőt a TEK-nek a pénzszállítók előállítására. Nem kifogásolta, hogy az ukránokon bilincs van, mondván, amíg ott a TEK, addig ők felelnek a biztonságért. Bár Tóthék a kihallgatás után el akarták engedni a tanúkat, a lap információ szerint egy államtitkári telefon után tudomásul vették, hogy a pénzszállítókat idegenrendészeti őrizetbe fogják venni a rendőrök.

Szilágyi és Tóth hiába próbáltak ellenállni a számukra nyilvánvaló jogsértések jóváhagyásának, a HVG értesülése szerint több olyan szakmai hibát is elkövettek, amelyeket nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Beleegyeztek például abba, hogy bár a NAV volt a nyomozószerv, a pénzszállítókat mégis a TEK-nél állítsák elő. Tudomásul vették azt is, hogy az elfogott ukránokat a titkosszolgálatok munkatársai is kihallgatták, holott ők a nyomozati szakaszban már nem vehettek volna részt, csak a felderítésben – írja a lap.

A NAV a HVG kérdésére az aranykonvoj-üggyel kapcsolatban annyit válaszolt, hogy a korábbi hivatalos tájékoztatást tudják megerősíteni. „Tekintettel arra, hogy az egyes intézkedések esetében megállapítható volt a szabálytalanság, a NAV újabb, de már teljes körű vizsgálatot rendelt el. A hivatal saját hatáskörben teljes körű átvilágítást végez, ami azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van. Annak lezárultával az eredményről a NAV a nyilvánosságot tájékoztatni fogja” – közölték.