Nyomozók jelentek meg a VIII. kerületi polgármesteri hivatalban, hogy elvigyék a közétkeztetési szerződéseket

nyomozás;Józsefváros;közétkeztetés;Pikó András;

2026-07-15 12:20:00 CEST

A hatóság egy 2024 februárjában tartott zárt bizottsági ülés jegyzőkönyvét, valamint további dokumentumokat is kikért.

Gazdaságvédelmi nyomozók keresték fel a józsefvárosi polgármesteri hivatalt a kerületi közétkeztetés ügyében – közölte szerdai Facebook-posztjában a VIII. kerület polgármestere.

Pikó András azt írta, a gazdasági nyomozók előzetes tájékoztatásuk szerint kikérik annak a 2024 februárjában tartott bizottsági zárt ülésnek a jegyzőkönyvét, amelyen a Magyar Szocialista Párt (MSZP) és a Fidesz közösen próbálta kizárni az akkori, szabályos közbeszerzés három nyertese közül kettőt.

A polgármester szerint miután ez nem sikerült, a két párt megpróbálta elérni, hogy az önkormányzat kifusson az időből, és az akkori önkormányzati kampány alatt az legyen a téma, hogy nincs mit enniük az óvodásoknak és az iskolásoknak.

Pikó András hangsúlyozta, ezt nem engedhették, azt azonban akkor még nem tudhatták, hogy a történtek mögött volt-e üzleti érdek is. Azt írta, erre most fény derülhet.

A bejegyzésben a polgármester azt is írta, hogy a 2019 előtti közbeszerzési szerződésben talán csak a névelők feleltek meg a jó erkölcs kritériumainak. A szolgáltatás annyira túlárazott volt, hogy még most sem érték el azt az árat, amelyet a szerződés 2020-as felmondása előtt fizettek, pedig az elmúlt években jelentős inflációs hatás is volt.

Az önkormányzat összekészítette a szükséges dokumentumokat, valamint azokat az iratokat is, amelyeket az ügy szempontjából relevánsnak tart. Pikó András jelezte, ezeket örömmel adják át a hatóságoknak, bízva a nyomozás eredményességében.