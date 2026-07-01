Újabb luxusautót fényképeztek le a Hungast anyacége, az OrganX Zrt.-nek a parkolóhelyén

közétkeztetés;luxusautó;HunGast;

2026-07-01 11:20:00 CEST

Összesen már három ilyen autót örökítettek meg, az összértékük meghaladhatja a 400 millió forintot.

Egy olyan Bentley Continental GT luxusautót is lefotóztak abban a budapesti mélygarázsban, amelynek alapára nagyjából százmillió forint, és amely az OrganX Zrt., a Hungast anyacége parkolóhelyén állt - derül ki a hvg cikkéből.

A lap korábban két Ferrariról írt, amelyek szintén az OrganX irodája alatti mélygarázsban álltak. A mostani olvasói fotón a Bentley a már bemutatott, nagyjából 200 millió forintot érő Ferrari SF90 mellett látható. A másik Ferrari, egy 812 Superfast, ami körülbelül 140 millió forintba kerülhet, így a három autó összértéke meghaladhatja a 400 millió forintot.

Az OrganX Zrt. - korábbi nevén GVC Group - a HVG megkeresésére nem árulta el, kinek a tulajdonában vannak az autók, és azt sem, miért parkolhattak a vállalatnak fenntartott helyen. A cikk szerint a mélygarázsnak ezen a szintjén csak engedéllyel lehet parkolni.

A Bentley Continental GT alapmodelljének ára nagyjából 100 millió forint. A 680 lóerős autó 3,7 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 kilométer per órára, végsebessége 270 kilométer per óra, a jobban felszerelt változatok értéke pedig akár 110-130 millió forint is lehet.

Az OrganX több területen működik, hozzá tartozik a közétkeztetéssel foglalkozó Hungast Kft. és a Hungast Mecsek Kft. is. A cégcsoport bevételei leginkább iskolai, óvodai és szociális intézményi menzák ellátásából származnak; saját honlapja szerint naponta 130 ezer adag ételt szolgál fel 16 megyében, 1100 tálalási ponton.

Az óbudai korrupciós ügyként ismert eljárásnak közétkeztetési szála is van. A hatóságok előállították Gy. Tamást, a Hungast egyik tulajdonosát, valamint H. Csabát, a cégcsoport egyik ügyvezetőjét. A Hungast pécsi menzaszerződéseit biztosan vizsgálja az ügyészség, a jelenlegi, 2027-ig tartó szerződés értéke a közbeszerzési adatbázis szerint több mint 10 milliárd forint.

Az OrganX adózott eredménye 2023-ban 3,69 milliárd, 2024-ben 2,65 milliárd, 2025-ben pedig 1,85 milliárd forint volt. Az előző évi profitból 650 millió forintot vettek fel osztalékként. A cég korábban azt közölte, hogy a hatóságok bizonyos intézkedéseket tettek az OrganX Zrt.-hez köthető két személlyel kapcsolatban, de jelen szakaszban nem emeltek vádat.