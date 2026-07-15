Már lehet fogadni a Polymarketen, hogy őrizetbe veszik-e Orbán Viktort

Orbán Viktor;őrizetbe vétel;Polymarket;

2026-07-15 13:01:00 CEST

A kereskedők 18-20 százalék esélyt adnak arra, hogy december 31-ig valamiféle hatósági őrizetet rendelnek el a volt miniszterelnökkel szemben.

Már lehet fogadni a Polymarketen, hogy 2026 végéig őrizetbe veszik-e Orbán Viktort – írja a Portfolio.

A feltétel teljesítéséhez nem szükséges jogerős ítélet: az előállítás, a házi őrizet vagy más, fizikai szabadságkorlátozással járó hatósági intézkedés is elegendő lehet. A cikk írásakor a kereskedők 18-20 százalék közti esélyt adnak arra, hogy sor kerül valamiféle hatósági őrizetre december 31-ig.

Az esetleges elfogatóparancs vagy a gyanúsítotti kihallgatás irreleváns a kimenetel szempontjából. A fogadás önmagában csak a résztvevők várakozását tükrözi, nem hatósági előrejelzés és nem bizonyíték arra, hogy Orbán Viktort valóban őrizetbe veszik-e.