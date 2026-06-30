„Orbán Viktor nem alhat nyugodtan, lesz ő még gyanúsított az aranykonvoj miatt”

Orbán Viktor;Hajdu János;jogellenes fogvatartás;Farkas Örs;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-06-30 16:29:00 CEST

Ehhez azonban Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt le kell váltani.

Orbán Viktor gyanúsított lesz az ukrán aranykonvoj ügyében indult büntetőeljárásban - jelentette ki a pénzszállítók jogi képviselője a Népszava Törésvonal című műsorában.

Horváth Lóránt azt mondta, a volt miniszterelnök „nem alhat nyugodtan”, mivel a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatójának meggyanúsítása nem jelent számára teljes biztosítékot. Az ügyvéd úgy véli, ez nyomozati szempontból irracionális lépés volt: álláspontja szerint vagy egyszerre kellett volna meggyanúsítani mind Hajdu Jánost, mind a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi elnökhelyettesét, Demeter Tamást, Farkas Örs korábbi titkosszolgálati államtitkárt és Orbán Viktort.

Kifejtette, nem tartja valósnak az ügyészségi érvet, hogy az összebeszélés vagy a bizonyítékeltüntetés veszélye már nem áll fenn, mert szerinte a TEK, az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs Hivatal több munkatársát még nem hallgatták ki. Közölte, a nyomozóhatóságnak már most elegendő információja van a négy szereplő gyanúsításához. Ezt részben a 444 által közzétett ügyészségi anyagokra alapozta.

Utóbbiakból kiderül: a hatóság tisztában van azzal, hogy mind a négyüket meggyanúsíthatná. Horváth Lóránt szerint az érintetteket őrizetbe is kellett volna venni, mert egy ilyen szervezeti rendszerben a felső szint kivonása mozdíthatná ki a tanúkat és résztvevőket a hallgatásból.

Az interjúban felmerült a bűnszervezeti elkövetés lehetősége is. Az ügyvéd azt mondta, több mint három ember vett részt az ügyben, és egymásra épülő, hierarchikus döntések láncolata látszik. Minderre az ügyészség figyelmét is felívták, azonban azt nem tudni, vizsgálják-e ezt a vonalat is. Különösen problémásnak tartja azt, hogy a Legfőbb Ügyészségnek a saját szerepét is vizsgálnia kellene. Úgy fogalmazott, a történtek időrendisége alapján szerintük kizárható, hogy az ügyészség ne tudott volna az akcióról vagy annak következményeiről. Horváth Lóránt ezért azt mondta: az ügyet el kellene venni az ügyészségtől, vagy olyan független szereplőre kellene bízni a nyomozás irányítását, akinek nincs érintettsége.

Hajdu János szerepéről azt mondta, teljesen kizártnak tartja, hogy a TEK korábbi főigazgatója saját szakállára hajtotta volna végre azt, amivel gyanúsítják. Az ügyvéd szerint egy képzett rendőrről beszélünk, aki pontosan tudja, hogy tanút nem lehet bilincsben, csuklyával a fején kihallgatni. Ilyen súlyú cselekményt szervezetten, nagy létszámban csak akkor hajtanak végre, ha úgy érzik, a parancs olyan helyről érkezik, amelynek végrehajtása nem jár majd következménnyel - magyarázta.

A pénzmosási szálról elmondta, fontos visszajelzés lesz, mire jut a NAV belső vizsgálata. Szerinte ha az derül ki, hogy nem történt bűncselekmény, akkor a pénzmosási nyomozást bűncselekmény hiányában kell megszüntetni, és ebben az esetben a jogellenes fogvatartás, a kényszervallatás, a testi sértés, valamint az általa felvetett terrorcselekmény lehetősége is más megvilágításba kerülhet.

A jövőbeli nyomozati lépésekről az ügyvéd azt mondta, szerinte Farkas Örsre érdemes figyelni. Arra számít, hogy a korábbi államtitkárt is meggyanúsítják, de őrizetbe vételre nem számít az ő esetében. Demeter Tamás esetleges gyanúsítását is lehetségesnek nevezte, de abban már nem volt biztos, hogy a jelenlegi helyzetben odáig eljut az eljárás.

Horváth Lóránt azt mondta, a legfőbb ügyészt le kellene cserélni, hogy Orbán Viktort kihallgassák gyanúsítottként az ügyben.