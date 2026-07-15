Pécs;rendőrség;drog;kábítószer-kereskedelem;kristály;

2026-07-15 13:34:00 CEST

A nyomozók 350 gramm kristályt (szintetikus drogot) találtak Hankó Viktóriánál, ezért gyanúsították meg kábítószer-kereskedelem bűntettével. A rendőrség előterjesztést tett a képviselő letartóztatására – tudtuk meg.

Drogkereskedés gyanújával vettek őrizetbe egy pécsi önkormányzati képviselőt, a független Hankó Viktóriát. Úgy tűnik, a rendőrség figyelhette őt, s akkor csaptak le rá, amikor épp volt nála „anyag”.

A pécsi képviselőnő Budapestről Mohácsra utazott, s kedd hajnalban a Duna parti városban vették őt őrizetbe, tudtuk meg Baranya Megyei Főügyészség sajtóreferensétől. A nyomozók 350 gramm kristályt (szintetikus drogot) találtak nála, ezért gyanúsították meg kábítószer-kereskedelem bűntettével.

A rendőrség előterjesztést tett Hankó Viktória előzetes letartóztatására, ha az ügyészség is szükségesnek látja ezt, akkor a bíróság csütörtökön dönt az indítványról.

Azt az információt kaptuk, hogy Hankó védelmét Makai Krisztián, pécsi ügyvéd látja el. Felhívtuk Makait, aki megerősítette, hogy Hankó Viktória kapcsolatba lépett vele, de még nem állapodtak meg, ezért nem tud mondani semmit sem az ügyről. Így azt se tudja, hogy Hankó elismerte-e a gyanúsításban megnevezett bűncselekményt. Makai Krisztián várhatóan elvállalja az ügyet, s pár napon belül egyeztet védencével arról, hogy mit nyilatkozhat az eddig történtekről.

Az általunk megkérdezett jogászok szerint ha megáll a rendőrség gyanúja, akkor Hankót – alapesetben – 2-től 8 évig terjedő börtön fenyegeti.

Tavaly szeptemberben a Pécs Aktuál hírportálja arról írt, hogy az egyik pécsi panelházban lakást bérlő Hankó Viktóriára panaszkodtak a szomszédai, mivel otthonában hangos bulik voltak, és vendégei drogfogyasztók módján viselkedtek, egyikük még azt is megtette, hogy leugrott a harmadik emeletről. A fiát egyedül nevelő képviselő a droggyanús bulikat nem tagadta, viszont azt állította, a közösségi normákat megsértő emberek a lakótársa vendégei voltak, s miattuk szakított is az elzüllött férfival.

A Hankó sorsát ismerő pécsiek azt feltételezik, hogy a rendőrség egy ideje figyelhette már a képviselőt, ezért nem lehet véletlen, hogy akkor kutatták át a holmiját, amikor épp drog volt nála.

Hankó a 2024-es helyhatósági választáson a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltjeként, listáról jutott be a pécsi képviselőtestületbe. 2025 februárjában azonban jelezte pártjának, hogy függetlenként folytatja a képviselői munkát. A távozás okáról – az őrizetbe vétel kapcsán – Tóth-Benedek Csanádot, a kutyapárt elnökségi tagját kérdeztük. Tóth-Benedek szerint Hankó azt állította: nem kapja meg pártjától az elvárható segítséget, illetve azt, hogy a párt helyi támogatói (passzivistái) verbálisan támadták őt. A pártvezetés ezeket a panaszokat nem látta megalapozottnak, csak ürügynek, és arra kérték Hankót, mondjon le mandátumáról, mivel a pécsi lista jelöltjei között vannak olyanok, akik megfelelően tudnák képviselni az MKKP-t a baranyai megyeszékhely testületében. Hankó azonban nem mondott le. Tóth-Benedek Csanád azzal zárta válaszát, hogy elképesztő ami történt, s immár örülnek annak, hogy Hankó megszakította velük a kapcsolatot.