Ferencz Orsolya megújítaná a Fideszt, szerint Orbán Viktor pártja ma nem tud elég erőt felmutatni több millió ember képviseletéhez

Fidesz;jobboldal;Ferencz Orsolya;

2026-07-15 13:19:00 CEST

A polgári és nemzeti értékeket valló emberek összefogását sürgeti, mivel meg kell haladni a jelenlegi pártpolitikai kereteket.

Újra egy erős politikai közösséget építene a Fidesz országgyűlési képviselője.

Ferencz Orsolya szerdán egy Facebook-bejegyzésében azt írta, az elmúlt napok eseményei megmutatták, hogy az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek a polgári Magyarország eszményében. Úgy fogalmazott, sokan készen állnak arra, hogy újjászervezzék és megerősítsék a magyar jobboldalt.

A kezdeményezés alapjaként az erkölcsöt, a jog uralmát, a munka becsületét, a tudás elismerését és az egymás iránti tiszteletet nevezte meg. Állítása szerint a korábbi és a jelenlegi kormánypártban is uralkodóvá vált az a gondolkodásmód, amely szerint a nyers erő és az elvtelen hatalomtechnika számít, nem az örök értékek, miközben más politikai erő sem próbálta megszólítani a polgári Magyarországban reménykedő választókat.

A Tisza szavazóiról azt írta, sokan joggal csalódottak, mert a kormányváltás szerinte nem társadalmi megbékélést és nyugodt, szakmai alapú kormányzást hozott. Úgy látja, továbbra is az indulatok felkorbácsolása, a politikai show, az eltérő vélemények semmibe vétele és a forradalmi logika határozza meg a közéletet. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, meg kell haladni a jelenlegi pártpolitikai kereteket, a polgári és nemzeti értékeket vallóknak pedig meg kell szervezniük saját értékközösségüket. Közölte: eldöntötték, hogy újra erős politikai közösséget építenek, amelynek története nem a Fideszről vagy a Tiszáról, hanem arról kell szólnia, milyen Magyarországon szeretnének élni.

Ferencz Orsolyával nemrégiben lapunk is készített interjút. Ebben többek közt arról beszélt, Orbán Viktor jogilag és politikailag is teljes körűen felelős a kormányai elmúlt négy ciklusának működéséért és minden olyan kormánydöntésért, amely ezekben a ciklusokban megszületett. Bírálta Orbán Viktort is, amiért a volt miniszterelnök a Fidesz-kongresszuson azt mondta, semmi kedve megváltozni. Szintén nem tartotta jó mondatnak, amikor a volt kormányfő arról beszélt, öreg ahhoz, hogy változtasson a hibáin.