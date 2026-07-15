Havasi Bertalan Ferencz Orsolyáról: Tiszteletben tartjuk minden párttársunk véleményét, akkor is, ha igaztalan vagy bántó megállapításokat tartalmaz

Fidesz;Havasi Bertalan;Ferencz Orsolya;

2026-07-15 15:23:00 CEST

A Fideszben senkinek sem kell engedélyt kérnie, előzetesen egyeztetnie – mondta a kommunikációs igazgató.

„A Fideszben senkinek sem kell engedélyt kérnie, hogy posztolhassa a politikai véleményét, előzetesen egyeztetni sem kell, ha nem akar. Természetesen ez az önkritikus vagy belső kritikát tartalmazó véleményekre is igaz. Tiszteletben tartjuk minden párttársunk véleményét, hozzászólásait, akkor is, ha igaztalan vagy bántó megállapításokat tartalmaz” – mondta a Népszavának Havasi Bertalan.

A Fidesz kommunikációs igazgatóját Ferencz Orsolya egykori űrbiztos szavairól kérdeztük, aki többek között azt írta, „az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében.”

Sokan vagyunk, akik úgy véljük – írta Ferencz Orsolya –, meg kell haladjuk a jelenlegi pártpolitikai kereteket ahhoz, hogy erős és hiteles eszmei otthont építhessünk mindenkinek, akik hisznek közös értékeinkben. Úgy látja, a polgári, nemzeti értékeket valló embereknek most össze kell fogniuk, meg kell szervezniük értékközösségüket. „Nem várhatunk tovább!” – közölte. Végül hozzátette: Sokan fogalmazták meg az elmúlt időszakban, hogy együtt kezdjünk hozzá a polgári Magyarország közéleti otthonának felépítéséhez. Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk. Ez a történet most nem a Fideszről vagy a Tiszáról kell szóljon, hanem arról, milyen Magyarországon szeretnénk élni? Ebben a munkában részt vehet minden hazáját szerető, tisztességes magyar ember.

Posztját Navracsics Tibor, az Orbán-kormányok volt minisztere is megosztotta.

„Ferencz Orsolya jelenleg a fideszes közösségünk megbecsült tagja, eddig is osztozott, és most is osztozik a sikereinkben, az örömeinkben, a kudarcainkban és a felelősségünkben is” – írta a Népszavának Havasi Bertalan.