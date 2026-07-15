Ágyi poloska jelenlétét észlelték a veszprémi kórház gyermekágyas részlegén

Ágyi poloska jelenlétét észlelték a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának gyermekágyas részlegén - közölte az intézmény.
A kórház haladéktalanul megtette a szükséges járványügyi intézkedéseket, az érintett részleg működését pedig másik, fizikailag elkülönített épületrészbe szervezte át.
A fertőzött területeken szakvállalkozó bevonásával zajlik a rovarirtás, amelyet záró fertőtlenítés követ. Az első ütem július 15-én befejeződik, a teljes mentesítési protokoll azonban körülbelül 3-4 hetet vesz igénybe. Az irtási-mentesítési szakfeladat elvégzése a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság feladatkörébe tartozik.
A szülészeti és az újszülött-ellátás folyamatos, annak biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A rovarirtással összehangoltan más karbantartási munkákat, köztük tisztasági festést is terveznek a részlegen.
Az intézmény közölte, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra. A rovar személyes tárgyakkal vagy kívülről történő behurcolással is bekerülhet közösségi intézményekbe. A helyzetet a mentesítés lezárásáig folyamatosan figyelemmel kísérik.Bürokratikus válaszokkal szerelik le a beteget, ha esetleg kórházban szerzett fertőzésről tesz bejelentést