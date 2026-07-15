Újabb per vár Marine Le Penre, úgy tűnik, ellopta a Macron-féle párt szlogenjét

kampány;Franciaország;elnökválasztás;Marine Le Pen;Emmanuel Macron;

2026-07-15 20:29:00 CEST

Bepereli Marine Le Pent, a francia szélsőjobboldal elnökjelöltjét Emmanuel Macron pártja, a Renaissance. Az elnöki formáció Le Pen választási szlogenjét kifogásolja, amely szerintük gyakorlatilag lopás.

„Franciaországért, a Reneszánszért” – ezzel a választási szlogennel indítja elnökválasztási kampányát a múlt héten európai uniós pénzek hűtlen kezeléséért elítélt, de a közhivatal viseléstől való eltiltástól megszabadult Marine Le Pen. A szélsőjobboldali vezető negyedik alkalommal indul a francia elnökválasztáson, ezúttal azonban reális esélye van a végső győzelemre is. Bár az elnökválasztást csak jövő tavasszal rendezik meg (2027. április 18-án az első fordulót, május 2-án a második fordulót), a népszerűsége csúcsán lévő Le Pen már múlt héten, közvetlenül jelöltségének bejelentése után be is mutatta az új szlogennel ellátott plakáttervet és weboldalt.

Az Emmanuel Macron elnök által alapított, Renaissance/Reneszánsz párt ezt szlogenlopásnak, diverziónak értékelte, és szerdán bejelentette: bepereli Le Pent, mert álláspontjuk szerint a szélsőjobb politikus kampányszlogenje az ő pártjuk „politikai identitásának és védjegyeinek jogosulatlan kisajátításával” egyenértékű.

A Macron-féle liberális pártot jelenleg Gabriel Attal volt miniszterelnök vezeti, ő lesz az elnöki formáció elnökjelöltje is a jövő évi megmérettetésen. Macron mandátuma hivatalosan 2027. május 13-án jár le, és mivel két elnöki ciklust vitt végig, így nem indulhat újra.

Az elnöki párt közleményben úgy indokolta döntését, hogy Le Pen szlogenválasztása „a jogi kérdésen túlmenően” aláássa a párt identitását. A francia média és a Politico által is ismertetett közlemény hangsúlyozza, hogy a „reneszánsz” 2019 óta meghatározza a párt identitását, nemcsak Franciaországban, hanem Európában is, és ezt nem lehet jogtalanul kisajátítani zavarkeltés céljából. Márpedig Le Pen szlogenválasztásának egyetlen célja, hogy zavart keltsen a választók körében. A Reneszánsz párt Le Pennel ellentétben egy humanista, európai és republikánus (nem az amerikai értelemben vett konzervatív, hanem köztársaságpárti, a szerk.) víziót támogat, amely a jogállamiság, a demokrácia és közös elveink tiszteletben tartásának védelmére épül –emeli ki a közlemény.

A szélsőjobboldali politikus múlt héten, szlogenje, weboldala és plakáttervei bemutatásakor a sajtó képviselőinek kérdésére határozottan tagadta, hogy bármiféle kapcsolat lenne az elnöki párt neve és az ő szlogenje között. Állította, hogy azért választotta ezt a jelszót, mert kampányának és majdani elnökségének célja „a francia intézmények újjászületéséért való munkálkodás”.