Schobert Norbert szerint jó ötlet állatgyógyászati készítményekkel gyógyítani a rákot, az országos tisztifőorvos szólalt meg, hogy nem kellene

Országos Tisztifőorvos;Schobert Norbert;rákgyógyítás;

2026-07-16 02:56:00 CEST

Oroszi Beatrix nem értékelte a fitneszguru felelőtlen nyilatkozatát.

A daganatos betegek biztonságának védelmében adott ki sajtóközleményt Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos, amelyet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is megosztott a Facebook-oldalán.

A közlemény felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt napokban a közösségi médiában és a sajtóban olyan felelőtlen nyilatkozatok jelentek meg, amelyek állatgyógyászati felhasználásra szánt féreghajtó készítmények humán daganatos betegségek kezelésében történő alkalmazásával kapcsolatban keltenek hamis reményt.

Az felelőtlen nyilatkozatok terjesztőjét a közlemény nem nevezte meg, de Schobert Norbert fitneszgururól van szó, aki a Jeszenszky-kaland YouTube-csatornán felesége, Rubint Réka betegségével kapcsolatban arról beszélt, hogy léteznek alternatív daganatkezelési módszerek is. „Van egy ember, aki elkezdte a rákot úgy kezelni, mint a férget, és ivermectinnel, fenbendazollal kezeli. Nincs tudományos bizonyíték, de annyi gyógyulás van, olyan stádiumba jönnek vissza az emberek, hogy én például a Réka kezelését kiegészítem fenbendazollal is. Tehát én elmegyek neki az állatpatikába, megveszem neki a kutya-macska féreghajtót, beadom, és sokkal jobban van tőle, az a vicc. Nem fáj semmije, erős, a haja visszanőtt” - magyarázta.

Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a közlemény szerint határozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ivermectin- vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, daganatellenes hatásukat tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, használatuk pedig közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét és a gyógyulás esélyét.

A közlemény hangsúlyozza, a daganatos betegséggel élők és családtagjaik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ezért érthető, hogy minden lehetséges gyógyulási lehetőséget szeretnének megismerni. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy egészségügyi döntéseiket kizárólag tudományosan igazolt, hiteles információkra alapozzák,

ne pedig az interneten terjedő, megalapozatlan állításokra. „A jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nincs olyan klinikai vizsgálati eredmény, amely igazolná az ivermectin vagy a fenbendazol biztonságos és hatékony alkalmazását daganatos betegségek kezelésében. Ezek a készítmények nem szerepelnek sem a hazai, sem a nemzetközi onkológiai szakmai irányelvek által ajánlott daganatellenes kezelések között” - jelezte Oroszi Beatrix, hangsúlyozva azt is, hogy az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, használatuk súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat, ráadásul a bizonyított hatásosságú daganatellenes kezelések késedelme vagy megszakítása jelentősen ronthatja a gyógyulás esélyeit.

Az országos tisztifőorvos jelezte, hogy a közösségi médiában terjedő személyes beszámolók és egyedi gyógyulástörténetek önmagukban nem tekinthetők tudományos bizonyítéknak, hiszen egy gyógyszer vagy kezelési eljárás hatásosságát és biztonságosságát kizárólag megfelelően megtervezett klinikai vizsgálatok igazolhatják. Ezért arra kéri a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, hogy bármilyen új készítmény vagy alternatív kezelési módszer alkalmazása előtt minden esetben konzultáljanak kezelőorvosukkal, aki ismeri a beteg állapotát, az alkalmazott terápiát és az esetleges kockázatokat, ezért kizárólag ő tud személyre szabott, felelős szakmai tanácsot adni.