Oroszi Beatrix nem értékelte a fitneszguru felelőtlen nyilatkozatát.
A legfrissebb kutatások eredményei szerint sikerült egyetlen tesztet kidolgozni, amely négyféle rák kockázatát mutatja ki a nőknél; egy immunterápiát, melynek eredményeként a tumor minden jele és tünete eltűnt. És fény derült arra, miért nincs szükség mesterségesen feltuningolt ellenállóképességre.
Miután a kísérleti egerek meggyógyultak a daganatos betegségből, már embereken is tesztelheti az első rákellenes mRNS-vakcináját a BioNTech. Eközben a Moderna kétféle szérumot próbálhat ki a HIV-vírus ellen.
Krónikus betegek, köztük szklerozis multiplexben vagy epilepsziában szenvedők életét nehezíti meg a magyar kormány.
A szociál-pszichobiológia kifejezéssel indítani egy riportot az olvasottság rohamos csökkenéséhez vezetne, ha nem tennénk hozzá gyorsan: egy erről szóló előadás két és fél órára székbe szegezett másfél száz embert, és nem csak azért, mert a rák „gyógyításáról” is szó esett. Bányai Éva alighanem bármiről beszélhetne, úgy lekötné a hallgatóságot, mintha hipnotizálták volna. A pszichológus professzor emeritustól ez sem állna távol: a hipnózist kutatja ötven éve. Balassa Tamás riportja.
Bizonyos daganatos és autoimmun betegségek kezelése során használt, fehérje alapú gyógyszerek sejtbe juttatására dolgoztak ki új megoldást szegedi kutatók.
Szeptember közepére kifogyott a gyógyszer-támogatásra költhető keret – a Népszava információi szerint csaknem 40 milliárd forintot kell átcsoportosítani, hogy a betegek az év utolsó hónapjaiban is támogatással kapják meg a szereiket.
Az igazi "túlélő" megtalálja a legújabb tudományos eredményeket, nem hagyja magát lerázni a rendszerben, és nekünk, az orvosoknak is ő a jó beteg – állítja Bodoky György professzor.
Megújult a www.rakgyogyitas.hu tudományos-ismeretterjesztő és betegtájékoztató portál: az internetes oldal az onkológiai centrumok és a betegszervezetek partnerségével, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság szakmai támogatásával gyűjt egybe minden információt a daganatos betegségekről úgy, hogy felületén nem jelentet meg egyetlen hirdetést sem.