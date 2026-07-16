Hipnózis: tiltástól a terápiáig

A szociál-pszichobiológia kifejezéssel indítani egy riportot az olvasottság rohamos csökkenéséhez vezetne, ha nem tennénk hozzá gyorsan: egy erről szóló előadás két és fél órára székbe szegezett másfél száz embert, és nem csak azért, mert a rák „gyógyításáról” is szó esett. Bányai Éva alighanem bármiről beszélhetne, úgy lekötné a hallgatóságot, mintha hipnotizálták volna. A pszichológus professzor emeritustól ez sem állna távol: a hipnózist kutatja ötven éve. Balassa Tamás riportja.