Leváltották a Diákhitel Központ vezetőjét

A Diákhitel Központ Zrt.-nél Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása július 10-i hatállyal megszűnt, a szervezet megújulásának időszakára a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki elnök-vezérigazgatónak. A lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz.
Bugár Csabát 2025 márciusában nevezték ki a Diákhitel Központ Zrt. élére, miután elődjét, Rákossy Balázst az akkori nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton utasítására a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnök-vezérigazgatója felmentette tisztségéből. Rákossy 2022 nyarán, Magyar Péter távozását követően vette át a Diákhitel Központ vezetését.
Bugár Csaba 2010 és 2019 között már vezette a Diákhitel Központot, majd 2021-ig a tőkebefektetésekkel foglalkozó MFB Invest vezérigazgatója volt. 2021-ben lett a Magyar Államkincstár elnöke, de tavaly márciusban leváltották, ezután tért vissza korábbi munkahelyéhez.Leváltották a Magyar Államkincstár elnökét