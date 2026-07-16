Leváltották a Diákhitel Központ vezetőjét

Diákhitel Központ;diákhitel;elnök-vezérigazgató;

2026-07-16 09:00:00 CEST

Bugár Csaba megbízatása július 10-i hatállyal megszűnt, a szervezet „megújulásának” időszakára Badics Lászlót nevezték ki elnök-vezérigazgatónak.

A Diákhitel Központ Zrt.-nél Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása július 10-i hatállyal megszűnt, a szervezet megújulásának időszakára a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki elnök-vezérigazgatónak. A lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz.

Bugár Csabát 2025 márciusában nevezték ki a Diákhitel Központ Zrt. élére, miután elődjét, Rákossy Balázst az akkori nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton utasítására a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnök-vezérigazgatója felmentette tisztségéből. Rákossy 2022 nyarán, Magyar Péter távozását követően vette át a Diákhitel Központ vezetését.

Bugár Csaba 2010 és 2019 között már vezette a Diákhitel Központot, majd 2021-ig a tőkebefektetésekkel foglalkozó MFB Invest vezérigazgatója volt. 2021-ben lett a Magyar Államkincstár elnöke, de tavaly márciusban leváltották, ezután tért vissza korábbi munkahelyéhez.