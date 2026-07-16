Kármán András: Egyhangú döntéssel fogadták el az EU-s tagállamok pénzügyminiszterei a módosított magyar helyreállítási tervet

uniós források;helyreállítási terv;Kármán András;

2026-07-16 13:00:00 CEST

Ez megnyitja az utat több mint 10 milliárd euró RRF-forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,4 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország.

Egyhangú szavazással fogadták el az európai uniós tagországok pénzügyminiszterei múlt pénteken Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), amely megnyitja az utat több mint 10 milliárd euró (átszámítva nagyjából 3600 milliárd forint) RRF-forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,4 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország – mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottsága előtt csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető részletesen beszámolt a július 9-ei Eurogroup tanácsüléséről, valamint a másnap tartott Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) ülésről. Ott arról tájékoztatta kollégáit, hogy az új kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt.

A miniszter tájékoztatása szerint

az elfogadott RRF-csomag 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást és 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelt tartalmaz.

A források közel 60 százaléka a zöld- és digitális átállást szolgálja, ami megfelel a követelményeknek. A magyar RRF-programon belül 1,5 milliárd eurót különítettek el a villamosenergia-hálózat bővítésére és korszerűsítésére, amellyel további mintegy 1000 megawattnyi megújuló energia integrálható a hálózatba. A közösségi közlekedés fejlesztésére 1,8 milliárd euró áll majd rendelkezésre, ebből 1 milliárd euróból 200 vasúti kocsi cseréje valósulhat meg, további 800 millió euróból új HÉV-szerelvények vásárlását finanszírozzák.

A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy a program részeként 2 milliárd eurós tőkeemelést hajtanak végre a Magyar Fejlesztési Bankban (MFB). Ennek célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások az MFB közvetítésével kedvezményes hitelekhez és vissza nem térítendő támogatásokhoz juthassanak. Új lakhatási programot is indítanak 20 százalékos állami támogatási intenzitással.

A módosított RRF-terv 2,6 milliárd euró értékben tartalmaz olyan beruházásokat, amelyek már korábban elindultak vagy megvalósultak, és a költségvetésből előfinanszíroztak, így ezek a források javíthatják a költségvetés mozgásterét.

További 1,1 milliárd euró értékben olyan beruházásokat is beemeltek, amelyek korábban nem szerepeltek a tervben, ezek közül a budapesti villamosok beszerzését emelte ki.

A miniszter szerint ezek a forrásátcsoportosítások azért is kedvezőek, mert más uniós programokban új beruházások számára szabadulhatnak fel források.

Az új helyreállítási terv nemcsak beruházási programokat tartalmaz, hanem a költségvetési egyensúly javítását célzó intézkedéseket is, mint egyes támogatott hitelprogramok felülvizsgálatát, valamint a kekvák átalakítását, amelyek kiadáscsökkenéssel járnak – hangsúlyozta. Kármán András. Kiemelte továbbá, hogy a kormány ősszel új, hiteles középtávú költségvetési tervet terjeszt elő, amely a költségvetési egyensúly helyreállítása mellett a tervezhetőséget is javítja. Ezzel a magyar költségvetési naptár közelebb kerülhet az euróövezeti országok által alkalmazott tervezési ciklusokhoz.