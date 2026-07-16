Elhalasztják a Balaton-átúszást

szél;hullámok;elhalasztás;hidegfront;Balaton-átúszás;

2026-07-16 14:36:00 CEST

A jó időben is kihívást jelentő sportesemény most hétvégén lett volna, amikor az előrejelzés szerint betör a hidegfront.

Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Lidl Balaton-átúszást – írták közleményükben a szervezők. A HungaroMet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást nem tartja meg a július 18-19-i hétvégén. Helyette július 25-én, szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők.

A döntést azzal indokolták, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Vasárnap egy újabb, közeledő hidegfront előtt labilis légköri viszonyok, illetve a délnyugati szél miatt tengely irányú hullámzás várható. Aznap késő délutántól pedig hidegfront érkezik viharos északnyugati széllel, zivatarokkal.

Bár az alacsony vízállás a szervezők szerint nem veszélyezteti a Balaton-átúszást, a résztvevők felszerelését szállító motoros kishajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a révfülöpi partot, ezért a Balaton vizére ideiglenesen óriás stéget építenek majd, amelyhez a csónakok már zökkenőmentesen kiköthetnek.