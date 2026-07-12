Gyepes Adél nem egy hétköznapi nő. Az első női magyar Wim Hof-instruktorként nemcsak saját testi és mentális határait tágítja hideg vízzel és légzéstechnikával, hanem másoknak is utat mutat belső erejük, önmaguk megtalálása felé.
A résztvevők felszerelését a két part között szállító motoros kishajók a sekély víz miatt nem tudják biztonságosan megközelíteni a révfülöpi partot.
A tervezett új időpont vasárnap, de a végleges döntés csak péntek délben születik meg.
Szerencsére sikerült stabil állapotban kórházba szállítani.
A rendezvényre az ország közel 800 településéről érkeztek nevezők.
Új Balaton-átúszási rekordot állított fel Rasovszky Kristóf.
Jó idő esetén az északi parti Révfülöpről a déli Balatonboglárra érkezhetnek majd a több mint öt kilométeres távot teljesítők.
Már partot is értek azok, akik elsőként úszták át a magyar tengert.
Vasárnap rendezték meg a 35. Balaton-átúszást, melynek nyertesei már délelőtt átértek Révfülöpről Balatonboglárra. A leggyorsabb Juhász Janka junior Európa-bajnok úszó volt, a férfi győztes Kutasi Máté úszó lett. A versenyen 8277-en vettek részt.
Vasárnap megrendezik a 35. Balaton-átúszást - a főszervező Budapest Sportiroda (BSI) tájékoztatása szerint.
Július elsején rendezik meg az idei, sorrendben 35. Balaton-átúszást - tájékoztattak a szervezők csütörtökön.
Két riói olimpikon, Papp Márk és Risztov Éva volt a leggyorsabb a 34. Suzuki Balaton-átúszáson, amelyen 8223-an szálltak vízbe.
A terveknek megfelelően szombaton megrendezik a 34. Suzuki Balaton-átúszást.
Csak pénteken dől el, hogy a terveknek megfelelően szombaton megrendezik-e a 34. Suzuki Balaton-átúszást.
A jelenleg érvényben lévő időjárás-előrejelzések szerint nincsen akadálya annak, hogy szombaton megrendezzék a 34. Balaton-átúszást Révfülöp és Balatonboglár között.
Az idei, sorrendben 34. Balaton-átúszást július 2-án rendezik meg - jelentették be a szervezők kedden a Balatonbogláron tartott sajtótájékoztatón.
„Gyorsan elrepült”- így kezdte lapunknak elmesélni a 26 órás Balaton-átúszást Menczinger Melinda, aki Gabura Alexandra oldalán hosszában szelte át a „magyar tengert”. A két úszóoktató Keszthely és Balatonakarattya között váltóúszásban 81,72 km-t tett meg.
Rendhagyó feladatra vállalkozott két vízilabdás hölgy, Menczinger Melinda és Gabura Alexandra. A hagyományos, 5,2 kilométeres Balaton-átúszás helyett, hosszában szelik át a „magyar tengert”. A két úszóoktató a Keszthely és Balatonakarattya közötti, körülbelül 100 km-es távot váltóban, az előzetes tervek szerint 26-30 óra alatt teljesíti majd.
Szombaton immár 33. alkalommal rendezték meg a Pek-Snack Balaton-átúszást Révfülöp és Balatonboglár között. Elsőként Papp Márk debreceni úszó ért célba, a nők közül Risztov Éva úszta le leggyorsabban a két part közötti 5200 méteres távot.
Kétszeri halasztás után szombaton megtartják a 32. Balaton-átúszást a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távon.
A várhatóan kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a szervezők újra elhalasztják a szombatra tervezett 32. Balaton-átúszást a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távon.
Amennyiben az időjárás is kegyes lesz, július 5-én, szombaton immár 32. alkalommal rendezik meg a Balaton-átúszást a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távon. Nevezni a révfülöpi futballpályán lehet 7 órától 13.30-ig. A rajtra 8 órától folyamatosan kerül sor a révfülöpi kikötőből.