Újfajta Balaton-átúszás

Rendhagyó feladatra vállalkozott két vízilabdás hölgy, Menczinger Melinda és Gabura Alexandra. A hagyományos, 5,2 kilométeres Balaton-átúszás helyett, hosszában szelik át a „magyar tengert”. A két úszóoktató a Keszthely és Balatonakarattya közötti, körülbelül 100 km-es távot váltóban, az előzetes tervek szerint 26-30 óra alatt teljesíti majd.