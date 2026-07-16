A menesztett Mihajlo Fedorov nyilvánosan bírálta az ukrán főparancsnokot, a leváltását sürgetve

sajtótájékoztató;Ukrajna;leváltás;kormányváltás;bürokrácia;mozgósítás;Verhovna Rada;Volodimir Zelenszkij;Mihajlo Fedorov;

2026-07-16 16:16:00 CEST

Az ukrán kormányátalakítás keretében meneszteni kívánt Mihajlo Fedorov védelmi miniszter csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón élesen támadta Olekszandr Szirszkijt, az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) főparancsnokát, azzal vádolva őt, hogy blokkolja a katonai reformokat, és nem hajlandó nyíltan foglalkozni a hadseregen belüli problémákkal.

Rendkívüli sajtótájékoztatóján Fedorov azt mondta, soha nem követelte Volodimir Zelenszkij elnöktől, hogy válasszon közte és Szirszkij között, kész volt együttműködni a főparancsnokkal, ám ez lehetetlenné vált, miután a hadsereg részéről minden kulcsfontosságú kezdeményezésüket „elkezdték blokkolni”. Példaként hozta fel, hogy a bürokratikus viták miatt négy hónapba telt jóváhagyni a dandárok drónokkal való ellátására irányuló programot. „Hat hónap alatt nem tudtuk megváltoztatni a védelmi minisztérium struktúráját, mert a vezérkar nem hagyta jóvá” – mondta.

Állítása szerint Szirszkij nem volt hajlandó nyilvánosan elismerni a hadseregen belüli problémákat, ehelyett a megosztottság elmélyítésére törekedett. Fedorov kijelentette, hogy Ukrajna katonai vezetésének átfogó személyi változtatásokra van szüksége.

„Alapvető személyzeti döntésekre van szükségünk. Új főparancsnokra és új vezérkari főnökre, hogy fiatal parancsnokainkat ne tartsák vissza”

– mondta.

A 35 éves miniszter azt is elmondta, elutasította Zelenszkij elnök ajánlatát, hogy leváltása után tanácsadóként dolgozzon mellette. „Soha nem az volt a célom, hogy miniszter legyek, miniszter maradjak, vagy egyszerűen csak betöltsek egy pozíciót” – tette hozzá.

A védelmi miniszteri posztra sem önmagáért volt szüksége, hanem azért, mondta, „hogy segítsek Ukrajnának megnyerni a háborút. A jelenlegi rendszerben személy szerint nem tudom, hogyan érhetném el ezt.”

Fedorov, aki hatalmas érdemeket szerzett az ukrán drónhadviselés megteremtésében, hangsúlyozta, hogy Ukrajna jövőbeli harctéri előnye inkább a technológiától, mint az emberi erőforrástól függ, ezért a katonákat ahol csak lehetséges, drónoknak kellene helyettesíteniük. „Elsőként a drónoknak kell harcolniuk. Meg kell óvnunk az embereket. Drónokat kell elveszítenünk, nem katonákat. Csak aztán szabad a gyalogságot bevetni” – mondta.

A hat hónapos hivatali ideje alatt elért eredményeket kiemelve Fedorov elmondta, hogy elfogódrónjaik jelenleg az orosz Shahed csapásmérő drónok 70-80 százalékát lövik le, Ukrajna a tavalyi 12 ezerről idén 50 ezerre növelte a földi robotrendszerek beszerzését, és minisztériuma megkezdte egy többrétegű légvédelmi koncepció kidolgozását, hogy új technológiák felhasználásával képessé váljanak a Shahed drónok és orosz cirkálórakéták akár 95 százalékának elfogására is.

Fedorov azt is felidézte, közvetlen tárgyalásai nyomán sikerült meggyőzni Elon Muskot arról, hogy SpaceX cége tiltsa le az orosz csapatok hozzáférését a műholdas internetelérést biztosító Starlink terminálokhoz. „Megértettük, hogy ha nem vágjuk el az oroszokat a Starlinktől, az komoly problémává válik. Először lehetetlennek tűnt, de Elon videóhívást javasolt, és beszéltünk” – mondta.

A mozgósítással kapcsolatos kritikákra reagálva Fedorov elmondta, a területi toborzóközpontok a szárazföldi erők, és nem a védelmi minisztérium alá tartoznak, hozzátéve, hivatali ideje alatt kerülte a kérdés nyilvános megvitatását, hogy ne okozzon további megosztottságot. Szerinte Ukrajna nem lesz képes megoldani a mozgósítás kihívásait anélkül, hogy először a hadseregen belüli mélyebb, a fiatalokat a katonai szolgálattól elriasztó, rendszerszintű problémákkal foglalkozna.

A Kyiv Post szerint ennek kapcsán utalt Sztanyiszlav Lucsanovnak, a 155. gépesített dandár volt parancsnokának ügyére, akit a bíróság nemrég 60 napos előzetes letartóztatásba helyezett két civil elrablása és meggyilkolása megszervezésének gyanújával.

Fedorov egy nappal azután fordult a nyilvánossághoz, hogy Volodimir Zelenszkij elnök az alig egy éve hivatalban lévő Szviridenko-kormány leváltásával összefüggésben felmentette őt a védelmi miniszteri posztról, egyebek közt a Szirszkijjel kiéleződött nézeteltéréseire hivatkozva. Csütörtök reggeltől Kijevben és több más ukrán városban is ezrek tüntettek Fedorov leváltása ellen.

Menesztése bírálatokat váltott ki ellenzéki törvényhozók, politikai elemzők és Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa részéről is.

Kubilius a lépést „nagy meglepetésnek” nevezte, és hangsúlyozta az ukrán–EU védelmi együttműködés fenntartásának fontosságát.

Fedorov sajtótájékoztatója közben a Verhovna Rada törvényhozói jóváhagyták Szerhij Koreckij miniszterelnöki kinevezését, majd Ruszlan Sztefancsuk, a parlament elnöke körülbelül kétórás szünetet hirdetett, hogy az ülést kora délután folytassák.

A Kyiv Post beszámolója szerint Koreckij jelölésének vitája során több politikai frakció képviselői is arra kérték kollégáikat, hogy fogadják meg a tüntetők követeléseit, és utasítsák el Fedorov menesztését. Több ukrán médium egyúttal parlamenti forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy nem volt meg a szükséges képviselői többség Fedorov elbocsátásának jóváhagyásához.

Zelenszkij elnök eközben Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján elutasította az Olekszandr Szirszkij főparancsnok leváltását sürgető nyilatkozatokat. Fedorovnak a mozgósítás problémáival kapcsolatos bírálataira reagálva ugyanakkor elismerte, hogy összetett feladatról van szó, amely nem tartozhat kizárólag a szárazföldi erők alá, abban az összes érintett intézménynek együtt kell működnie.

Ihor Klimenko Fedorov utódjául való jelölése kapcsán Zelenszkij kijelentette, hogy azt éppen azért tartja jó ötletnek, mert Klimenko (aki eddig megbízott belügyminiszterként szolgált) szerinte véget vethet az ukrán városok utcáin tapasztalható úgynevezett „buszifikációnak”.

A köznyelv Ukrajnában ezt a kifejezést használja arra a helyzetre, amikor a területi hadkiegészítő központok (TCK-k) és a rendőrség emberei az utcán erőszakkal tartóztatják fel a hadköteles korú férfiakat, és mikrobuszokba kényszerítve hurcolják el őket a parancsnokságokra.

Az új kormány megalakítása ügyében Zelenszkij helyesnek nevezte, hogy képviselők megszavazták az új miniszterelnök személyét. Egyúttal hozzátette, hogy a külügyminiszteri és védelmi miniszteri poszt várományosaira később is visszatérhetnek, hiszen ezekről a fontos posztokról a törvény szerint is külön kell szavazni.