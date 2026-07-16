A rendszert üzemeltető Zrt. mögött Palkovics László korábbi innovációs és technológiai miniszter barátja és üzlettársa, Fauszt Zoltán áll.
Magyar Péter szerint Vitézy Dávid nevét arany betűkkel fogják írni, ha megvalósulnak a megcélzott fejlesztések. Eddig 965 olyan ember jelentkezett, aki már leszerelt, de újra valamelyik magyarországi rendvédelmi szerv tagja akar lenni. Minden egy helyen a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztató bejelentéseiről.
Tavaly tavasszal valaki kormánykritikus, többnyire trágár üzeneteket küldött szét az érintett intézmények felhasználóinak. Azóta biztonságosabbak a rendszerek.
Még egy videót is készített, amiben elmagyarázza, mit hogyan kell csinálni.
A modellváltás miatt káosz volt, de az intézmény új vezetésének közlése szerint megoldódott a probléma.
Csak nemrég üzemelték be a Kréta nevű digitális rendszert, de a fejlesztő újabb iskolai programra kapott csillagászati összegű megbízást.