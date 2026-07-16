Harmincnapos fokozott közbiztonsági akciót rendeltek el Budapesten, KRÉTA- és Neptun-ügyben jön a feljelentés

Magyar Péter szerint Vitézy Dávid nevét arany betűkkel fogják írni, ha megvalósulnak a megcélzott fejlesztések. Eddig 965 olyan ember jelentkezett, aki már leszerelt, de újra valamelyik magyarországi rendvédelmi szerv tagja akar lenni. Minden egy helyen a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztató bejelentéseiről.